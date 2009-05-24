ساخت فیلم "انعکاس" در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع هنرمندان استان افزود: این فیلم با موضوعی اجتماعی به انعکاس رفتار اجتماعی هر فرد در جامعه و سیر چرخشی بازتاب آن به خود وی می ‌پردازد.

وی ادامه داد: کلیه هنرمندان فعال در زمینه هنرهای تصویری می ‌توانند با ارائه طرح‌ های پیشنهادی، پس از بررسی و تایید حوزه هنری استان از کلیه امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی این مرکز فرهنگی برخوردار شوند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: حوزه هنری با هدف فراهم‌سازی زمینه تولید آثار ارزشی سینمای دینی در راستای ارتقای آگاهی عمومی به مبانی، معارف و ثمرات گرانبهای دین مبین اسلام و همچنین ترویج، حفظ و گسترش آداب و رسوم پسندیده اسلامی از تمام‌ حرکت ‌های موثر هنری حمایت می ‌کند.

حبیبی با اشاره به اینکه حوزه هنری در سال جدید در حال انجام تغییراتی در شکل و محتوای برنامه ‌های خود است، به تشریح برنامه‌های سال 88 واحد آفرینش‌ های ادبی پرداخت.

وی از جمله این برنامه‌ها به چاپ و انتشار مجموعه اشعار منتخب شاعران استان، برگزاری جشنواره شعر مذهبی ابن حسام و برگزاری کارگاه‌های آموزشی شعر و داستان اشاره کرد.

حبیبی هدف از برگزاری برنامه کاروان شعر و موسیقی را ‌که در دومین برنامه به مناسبت بزرگداشت دو حکیم بزرگوار ابوالقاسم فردوسی و عمر خیام برگزار شده است را ایجاد فضایی برای هم ‌اندیشی میان اساتید و پیشکسوتان این هنر با نسل جوان و عموم مردم دانست و بر آموزش و پرورش استعدادهای جوان تاکید کرد.