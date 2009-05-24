اردوی شرکت کنندگان در مسابقه جهانی مهارت در کرج آغاز شد

معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این اردو به دنبال برگزاری یک دوره مسابقه مهارت با هدف انتخاب نفرات برتر بین 40 نفر از مربیان فنی وحرفه ای کشور تشکیل شده است.

حمید موسی پور ادامه داد: این اردوی آمادگی سه ماه به طول می انجامد و در در حال حاضر 14 نفر برتر این مسابقه در آن حضور دارند.

وی بیان کرد: این مربیان در 14 رشته مختلف فنی ازجمله مکانیک، برق، رایانه، کابینت سازی، گرافیک، تراشکاری و فرزکاری در این اردو برای شرکت در مسابقه جهانی مهارت در کشور کانادا آماده می شوند.

این مسئول افزود: مسابقه های جهانی مهارت اواخر تابستان امسال با شرکت بیش از 100 کشور در کانادا برگزار خواهد شد و این چهارمین دوره ای است که مربیانی از جمهوری اسلامی در تمام دوره های آن شرکت دارند.

موسی پور خاطرنشان کرد: دو سال قبل در مسابقه های مهارت که در کشور ژاپن برگزار شد، یک مربی زن از استان فارس توانست در رشته رایانه به مدال برنز دست یابد.