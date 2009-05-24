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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

برای سه دیدار پیش رو ؛

باقری از تیم ملی فوتبال کناره گیری کرد/ احتمال کناره گیری رضایی

باقری از تیم ملی فوتبال کناره گیری کرد/ احتمال کناره گیری رضایی

کاپیتان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس به علت مصدومیت از همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در سه دیدار پیش رو عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری مدافع و هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس که از سوی افشین قطبی به اردوی تیم ملی دعوت شده است، به علت مصدومیت قادر به همراهی این تیم در سه دیدار پیش رو برابر کره شمالی ، امارات و کره جنوبی نیست.

افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تایید این خبر گفت: باقری با توجه به مصدومیتی که دارد از حضور در تیم ملی عذرخواهی و اعلام کرد نمی تواند تیم ملی ایران را در سه دیدار پیش رو همراهی کند.

همچنین با توجه به شرایط خانوادگی رحمان رضایی و نزدیک شدن به زمان تولد فرزندش، وی نیز به احتمال فراوان نتواند تیم ملی را در سه دیدار پیش رو همراهی کند. البته رضایی هنوز کناره گیری اش را به طور رسمی به قطبی اعلام نکرده است.

کد مطلب 884496

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