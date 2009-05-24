ورزش از مهمترین ارکان نظام در مسیر رشد و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز داودی در آیین بهره برداری از بزرگترین سالن سرپوشیده دو میدانی کشور در ارومیه افزود: ورزش سرمایه بزرگی برای کشور تا با ارتقای آن به اهدف نظام که ایجاد روحیه شادابی، نشاط و سلامت جوانان و جامعه است، برسیم.

وی در ادامه به تشریح اقدامات دولت در بخش توسعه ورزش و فضاهای ورزشی در کشور پرداخت و اظهار داشت: از زمان تاسیس سازمان تربیت بدنی تا فعالیت دولت نهم در کشور سه هزار و 750 مورد فضاهای ورزشی در کشور احداث شده بود در حالی که در زمان فعالیت دولت نهم سالانه 607 مورد فضای ورزشی افتتاح شده که 4.5 برابر رشد نشان می دهد.

داودی ادامه داد: در زمینه کسب مدال نیز در طول 3.5 سال فعالیت دولت یک هزار و 961 مدال توسط ورزشکاران کشور کسب شده ولی در دولت قبلی تعداد مدالها 934 مدال بود.

داودی اعتبارات عمرانی بخش ورزش کشور را نیز مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: قبل از فعالیت دولت میزان اعتبارات این بخش 32 میلیارد تومان بود که در دوره فعالیت دولت نهم این میزان به 321 میلیارد تومان افزایش یافت که 7.5 برابر رشد داشته است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین توسعه ورزش هگانی و قهرمانی را از اولویتهای کاری دولت دانست و بیان داشت: در سه سال اخیر افراد تحت پوشش ورزش قهرمانی 1.5 برابر رشد و در زمینه ورزش همگانی نیز با 10 درصد رشد مواجه بودیم.

استاندار آذربایجان غربی هم در این آیین بیان داشت: از زمان فعالیت دولت در استان در کلیه مناطق حاشیه نشین و محروم اقدام به ساخت سالنهای ورزشی کرده ایم و هم اکنون شاهد رشد سرانه فضاهای ورزشی به میزان بالای 65 سانتیمتر هسیتم.

رحیم قربانی اضافه کرد: در کنار رشد سرانه فضاهای ورزشی زیرساخت های ورزش قهرمانی از طریق ایجاد و تاسیس باشگاههای ورزشی را دنبال می کنیم.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: از سال 84 تاکنون 345 هزار متر مربع در قالب 87 پروژه ورزشی توسط دولت نهم دراستان فضای ورزشی ایجاد شده این در حالی است که از زمان انقلاب تا فعالیت دولت نهم تنها 340 هزار متر مربع فضای ورزشی در استان احداث شده بود.