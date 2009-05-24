طرحی برای به رسمیت شناختن اسرائیل وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "عمرو موسی" که در جمع خبرنگاران و پس از برگزاری اولین روز نشست وزیران امور خارجه‌ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دمشق سخن می گفت، در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر طرحهای پیشنهادی صلح در این نشست در خصوص به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل از سوی کشورهای اسلامی در مقابل تحقق صلح گفت: چنین پیشنهادی مطرح نیست.

عمرو موسی در ادامه افزود : موضوع فلسطین و مذاکرات ملی آن برجسته ‌ترین مسائل مورد بحث در نشست وزیران امور خارجه‌ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

دبیر کل اتحادیه عرب گفت: طرح صلح ما یک طرح فراگیر است که شرط اصلی آن پذیرش راهکار تشکیل دو کشور از سوی اسرائیل و اجرای تمامی قطعنامه ‌های بین‌المللی و طرح صلح کشورهای عربی است.

وی درباره‌ موضع ‌گیری آشکار آمریکا در قبال فرایند صلح گفت: طرح خاصی در این خصوص وجود ندارد، اما نکات مثبتی در رابطه با پیشبرد فرآیند صلح مطرح شده است.