آلبوم تصویری آموزش تنبک منتشر شد

سیروس اژدری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: سال 84 کتابی آموزشی درباره تنبک نوازی منتشر کردم که با اقبال مواجه شد و احساس کردم جریان های آموزشی در زمینه تنبک دارای تقاضاهای بسیاری از سوی مخاطبان است؛ به همین دلیل کار ضبط مجموعه تصویری آموزش تنبک را که مرتبط با همین کتاب بود آغاز کردم و حاصل آن به تازگی راهی بازار شده است.

وی در ادامه افزود: این مجموعه یک آلبوم تصویری است که از چهار بخش تشکیل شده و در آن ضمن آموزش تنبک نوازی ، نمونه تصویری یک کنسرت تک نوازی و گروه نوازی تنبک نیز گنجانده شده است.

اژدری درباره بخش های مختلف این مجموعه گفت: ما در قسمت اول این آلبوم 61 درس آموزشی برای هنرجویان تنبک نوازی ضبط کرده ایم. در قسمت دوم این آلبوم نیز تک نوازی تنبک مربوط به کنسرت سال گذشته تعدادی از تنبک نوازان را با اجرای قطعات "تقلید تومبای آفریقایی"، " مطربی"،" عمو زنجیر باف"، "ریتم پایداری"، "واریاسیون با هفت نوع ریز" تدوین کرده ایم.

این نوازنده همچنین تصریح کرد: قسمت سوم این مجموعه به سه نوازی تنبک با اجرای قطعات "آرامش دریا"،"گلچین هفته"، "بر آستان جانان"، "کنسرت یانی"،"سواران می آیند"، در قفس" و "شیرین کاری" تدوین شده است. در قسمت چهارم نیز بخش پنجم کتاب آموزشی تنبک را که شامل قطعات "20 نوع ریز برای تنبک"، "ریتم جنگ و حماسه"، "پایداری" ، "کردی" ، "زندگی"، "بیاد یانی"، "تومبای آفریقایی"، شیرینکاری" و"در قفس" می شود برای هنرجویان نواخته ایم.

سیروس اژدری درباره نوازندگان این آلبوم گفت: در این مجموعه، تنبک نوازانی چون امیر محمد پور، علی رضا قیاسی، یوسف ترکمان، محمد دماوندی، امیر حسین سعیدی، مینا عمویی، حسین رامتین، دنیا پوراکبر، حنیف گوران، سوگند محقق و محمد زنوزی همکاری داشته اند. ضمن اینکه در ضبط کار نیز غلام رضا رضایی همکاری داشته است.