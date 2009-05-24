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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

داودی:

پایان برنامه پنجم توسعه به رتبه چهارم تولید فولاد در جهان می رسیم

پایان برنامه پنجم توسعه به رتبه چهارم تولید فولاد در جهان می رسیم

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور گفت: در پایان برنامه چهارم توسعه، رتبه چهارم تولید فولاد در جهان به ایران اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز داودی روز یکشنبه در حاشیه بهره برداری از دو طرح تولید آهن در ارومیه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حضر کشورهای چین، ژاپن و آلمان به ترتیب مقام های اول تا سوم تولید فولاد در جهان را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان تولید فولاد در کشور از مرز 45 میلیون تن عبور می کند، اظهار داشت: در حال حاضر نیاز کشور به فولاد، 17 الی 18 میلیون تن است.

داودی با اشاره به موقعیت ملی و توسعه و پیشرفتهایی که باید انجام گیرد، اضافه کرد: با افتتاح واحدهای تولیدی فولاد تا پایان خرداد ماه سال جاری، 17.6 میلیون تن فولاد خام و 24 میلیون تن محصولات فولادی در یک سال در کشور تولید خواهد شد که با ادامه این روند در زمینه تولید فولاد به خودکفایی می رسیم.

وی فولاد را یکی از ملزومات پروژه های عمرانی ذکر و تصریح کرد: با تولید این محصول استراتژیک در کشور، توسعه شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

کد مطلب 884508

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