زمان دیدار ایران - اندونزی را تغییر می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: مشکلات فوتبال ما تودرتو شده است . یکی از مشکلات فعلی ما گرفتن زمین تمرین برای تیم بنیادکاراست که آخرین تمرینش قبل از دیدار با پرسپولیس را برگزار کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که داریم احتمال تغییر مکان بازی ایران و اندونزی کم است اما سعی می کنیم با تغییر زمان این دیدار مشکل موجود را برطرف کنیم. ضمن اینکه ممکن است دیدار اندونزی با تیم امید را هم در ورزشگاه دیگری برگزار کنیم.

مهدی تاج در مورد خروج برخی بازیکنان از اردوی تیم ملی گفت: به هر حال ما از ابتدا می دانستیم که دعوت کردن از 44 بازیکن و در نهایت انتخاب 18 بازیکن از میان آنها حاشیه هایی را ایجاد خواهد کرد. با این حال همه آنهایی که از اردوی تیم ملی خارج شده اند نشانه ای از مصدومیت و خستگی داشته اند و خوشبختانه تا به حال هیچ مشکلی در این مورد بوجود نیامده است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال شائبه انتخاباتی بودن استفاده از هواپیمایی رئیس جمهور برای سفر تیم ملی به کره شمالی را رد کرد و گفت: ما از چند ماه پیش درخواست در اختیار گرفتن این هواپیما را مطرح کرده بودیم و ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده مربیان متخلف گفت: این موضوع در کارگروهی که تشکیل داده ایم در حال بررسی است و وقتی کارش تمام شد با انتشار یک بیانیه در موعد مقرر اسامی مربیان متخلف را اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر سکوت کرده ایم تا زمانش برسد. اما نگرانیم که اسامی جسته و گریخته مطرح می شود. امیدواریم از این پس کسی اظهار نظر نکند تا مشکل کاملا برطرف شود.