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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

نمازگزاران مانع ورود یهودیان به مسجدالاقصی شدند

تعدادی از یهودیان افراطی ظهر دیروز دوم خردادماه درصدد ورود به مسجدالاقصی بودند که مسلمانان با مقاومت خود مانع ورود آنها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین، حدود 30 نفر از یهودیان افراطی که در مقابل مسجدالاقصی تجمع کرده بودند، پرچم رژیم اشغالگر اسرائیل را حمل می کردند، بر روی لباسهای آنها تصاویری از هیکل موهوم و شمعدانهای صهیونیستی بود و سرودهای صهیونیستی می خواندند در صدد ورود به مسجدالاقصی بودند که با خروج ناگهانی مسلمانان از مسجدالاقصی و مقاومت آنها برای ممانعت ورودشان مواجه شدند.

شیخ عبدالعظیم سلهب رئیس شورای اوقاف فلسطین تلاش آنها را برای ورود به مسجدالاقصی محکوم کرد و اظهار داشت: آنها در ادامه تعرض به مسجدالاقصی و اهانت به مقدسات مسلمانان این کار را انجام دادند که متأسفانه نیروهای پلیس صهیونیستی به کمک آنها شتافتند. فعالیتهای آنها علیه مسلمانان فلسطین روز به روز در حال افزایش است. 

کد مطلب 884516

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