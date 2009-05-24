وقوع 87 حریق و حادثه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت بر اثر وقوع 28 حادثه آتش ‌سوزی و 59 حادثه گوناگون دیگر 10 نفر نیز آسیب دیدند. این حوادث تلفات جانی نداشت.

12 واحد مسکونی، 6 دستگاه خودرو، 4 پست برق و 3 فروشگاه از جمله اماکن و وسایلی بودند که در شب و روز گذشته با آتش‌ سوزی روبرو شدند.

آتش ‌نشانان علاوه بر مهار و خاموش کردن کامل این آتش ‌سوزیها، عملیات امداد و نجات را در 12 حادثه آسانسور، 7 حادثه رانندگی، 5 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن، 2 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و 2 حادثه نشت آب انجام دادند.