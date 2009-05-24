"تاریخ‌ فلسفة‌ غرب" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «تاریخ‌ فلسفة‌ غرب‌» کتابی‌ است‌ موجز و مختصر که‌ برای‌ شناسانیدن‌ فلسفة‌ غرب‌ به‌ نوآموزان‌ فلسفه‌ نوشته‌ شده‌ و نیز به‌ عنوان‌ متن‌ درسی‌ و کمک‌ درسی‌ دانشگاهی‌، شماری‌ از دانشجویان‌ را، از رشته‌های‌ مختلف‌، با اصول‌ و سیر اجمالی‌ فلسفة‌ غرب‌ آشنا ساخته‌ است‌.

هالینگ‌دیل‌، نویسنده‌، روزنامه‌نگار، منتقدادبی‌، زندگینامه‌نویس‌ و مترجم‌ شماری‌ از آثار فلسفی‌ از جمله‌ برخی‌ از آثار فریدریش‌ نیچه‌ از آلمانی‌ به‌ انگلیسی‌ است‌. تجربة‌ متمادی‌ این‌ نویسندة‌ چیره‌دست‌ انگلیسی‌ در نگارش‌ مقاله‌های‌ پرخواننده‌ و جذّاب‌، در این‌ کتاب‌ در خدمت‌ آسان‌فهم‌ کردن‌ بسیاری‌ از مفاهیم‌ فلسفة‌ غرب‌ قرار گرفته‌ است‌.

عبدالحسین‌ آذرنگ‌، نویسنده‌ و پژوهشگر مسائل‌ کتاب‌ و نشر، و مترجم‌ این‌ کتاب‌، از دوستداران‌ مباحث‌ فلسفی‌ است‌ و تاکنون‌ چند کتاب‌ فلسفی‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌.

