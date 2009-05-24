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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

"تاریخ‌ فلسفة‌ غرب" تجدید چاپ شد

چاپ سوم کتاب "تاریخ‌ فلسفة‌ غرب" تألیف ر.ج‌. هالینگ‌ دیل با ترجمه عبدالحسین‌ آذرنگ‌ از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تاریخ‌ فلسفة‌ غرب‌» کتابی‌ است‌ موجز و مختصر که‌ برای‌ شناسانیدن‌ فلسفة‌ غرب‌ به‌ نوآموزان‌ فلسفه‌ نوشته‌ شده‌ و نیز به‌ عنوان‌ متن‌ درسی‌ و کمک‌ درسی‌ دانشگاهی‌، شماری‌ از دانشجویان‌ را، از رشته‌های‌ مختلف‌، با اصول‌ و سیر اجمالی‌ فلسفة‌ غرب‌ آشنا ساخته‌ است‌.

هالینگ‌دیل‌، نویسنده‌، روزنامه‌نگار، منتقدادبی‌، زندگینامه‌نویس‌ و مترجم‌ شماری‌ از آثار فلسفی‌ از جمله‌ برخی‌ از آثار فریدریش‌ نیچه‌ از آلمانی‌ به‌ انگلیسی‌ است‌. تجربة‌ متمادی‌ این‌ نویسندة‌ چیره‌دست‌ انگلیسی‌ در نگارش‌ مقاله‌های‌ پرخواننده‌ و جذّاب‌، در این‌ کتاب‌ در خدمت‌ آسان‌فهم‌ کردن‌ بسیاری‌ از مفاهیم‌ فلسفة‌ غرب‌ قرار گرفته‌ است‌.

عبدالحسین‌ آذرنگ‌، نویسنده‌ و پژوهشگر مسائل‌ کتاب‌ و نشر، و مترجم‌ این‌ کتاب‌، از دوستداران‌ مباحث‌ فلسفی‌ است‌ و تاکنون‌ چند کتاب‌ فلسفی‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌. 

کد مطلب 884520

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