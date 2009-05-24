مدرک تحصیلی به درد دانشجو نمی خورد/ دولت آینده معضل بیکاری را حل کند

یک دانشجوی ترم آخر حسابداری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان انتظاراتش از رئیس جمهور آینده کشور گفت: به عنوان یک دانشجو که ترم آخر تحصیلات خودم را می گذرانم به خوبی می دانم که هیچ امنیت شغلی بعد از پایان تحصیلاتم نخواهم داشت.

وی ادامه داد: دانشجویان ایرانی برای رسیدن به دانشگاه تلاش زیادی می کنند و در طول دوران تحصیل هم زحمت زیادی می کشند با این امید که بعد از اتمام تحصیلات شغل مناسبی بیابند در حالیکه متاسفانه هیچ فرصت شغلی مناسبی وجود ندارد.

این دانشجو گفت: یک دانشجو چهار سال تلاش نمی کند که در نهایت مدرک تحصیلی اش را قاب بگیرد تا در خانه خاک بخورد. یک دانشجو به دنبال این است که از تلاشی که انجام داده و علمی که کسب کرده است استفاده کند.

وی افزود: شاید مراجع بالای دولتی مانند رئیس جمهور در اموری مانند انتخاب اساتید یا پرداخت وام مرجع اصلی تصمیم گیرنده نباشند اما در امری مانند تامین شغل از مراجع اصلی هستند.

این دانشجو ادامه داد: این دولت است که فراهم کننده شرایط شغلی مناسب برای جوانان است و قشر عظیمی از این جوانان در ایران دانشجویان هستند.

وی اظهار داشت: به عنوان یک دانشجو که از نزدیک با تمام مشکلات این حوزه آشنا هستم از رئیس جمهور آینده می خواهم فکری برای استفاده از نیروهای متخصص فارغ التحصیل دانشگاهها کند.