پیروزی تیم ملی واترپلو ایران برابر نیوزلند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در چارچوب آخرین مسابقات دور رفت ، تیم ملی واترپلو کشورمان و نیوزلند در آدلاید استرالیا مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه بسیار حساس با نتیجه 12 - 8 به سود کشورمان به پایان رسید . ( تیم ملی واترپلو کشورمان سال گذشته در جریان مسابقات دور رفت از مرحله مقدماتی لیگ جهانی واترپلو با نتیجه 11 به 17 مغلوب نیوزلند شده بود.)

به این ترتیب تیم کشورمان با کسب اولین پیروزی در این رقابتها در مکان سوم جدول زون آسیا – اقیانوسیه قرار گرفت . آخرین بازی دور رفت از ساعتی دیگر در شهر آدلاید آغاز می شود که طی آن تیم های استرالیا و ژاپن برای تعیین صدرنشین دور رفت این رقابتها به مصاف هم می روند.

مسابقات مرحله مقدماتی هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو با شرکت 20 تیم در 5 زون آسیا- اقیانوسیه ، اروپا ( 2 زون )، آفریقا ، آمریکا آغاز شده است . 8 تیم راهی مرحله پایانی این رقابتها که 26 لغایت 31 خرداد ماه جاری در مونته نگرو برگزار می شود ، خواهند شد.

تاکنون تیم های واترپلو 5 کشور کرواسی، ایتالیا ، صربستان و مونته نگرو ( اروپا ) ، آمریکا ( سهمیه قاره آمریکا ) جواز حضور در مرحله نهایی را بدست آورده اند .

مرحله برگشت زون آسیا و اقیانوسیه لیگ جهانی واترپلو که با شرکت 4 تیم استرالیا ، نیوزلند ، ژاپن و تیم ملی کشورمان برگزار می شود ، از 8 لغایت 10 خرداد ماه جاری در اوکلند نیوزلند برگزار خواهد شد و 2 تیم صدرنشین راهی مرحله پایانی لیگ جهانی در مونته نگرو می شوند.

با پایان یافتن مسابقات دور رفت ملی پوشان واترپلو کشورمان برای شرکت در مرحله برگشت لیگ جهانی واترپلو در منطقه آسیا – اقیانوسیه ساعت 6 صبح فردا شهر آدلاید استرالیا را به مقصد اوکلند نیوزلند ترک خواهند کرد.