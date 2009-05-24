مشهد نیازمند احداث حداقل 13 پارکینگ طبقاتی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل سازمان ترافیک مشهد افزود: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد شرایط مناسب برای ساخت این نوع پارکینگها را فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: احداث حداقل 13 پارکینگ طبقاتی در محدوده ترافیکی هسته مرکزی از ضروریات حوزه حمل و نقل مشهد است.

وی افزود: امیدواریم با شکل گیری نهضت پارکینگ سازی در مشهد در آینده نزدیک شاهد ساخت تعدادی پارکینگ در نقاط مختلف شهر باشیم.

امامی با اشاره به تبدیل برخی از خیابانها به پارکینگ تصریح کرد: اولویت استفاده از خیابان اصولاً برای عبور و مرور وسایل نقلیه است اما به دلیل شکل گیری واحدهای تجاری و خدماتی در حاشیه خیابانها و افزایش تعداد وسایل نقلیه، جلوگیری کامل و تمام وقت از پارک این گونه خودروها در خیابانها بسیار دشوار است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: پارک در حاشیه خیابانها باعث کاهش ظرفیت تردد، ممانعت از سبقت، افزایش تصادف و ایجاد خطر برای عابران پیاده و کندی ترافیک می شود، بنابراین کنترل و مدیریت پارکینگهای حاشیه ای از مهمترین وظایف سازمان حمل و نقل در راستای مدیریت ترافیک شهری است.

وی همچنین افزایش نرخ استفاده از پارکینگهای حاشیه ای و سیستم کارت پارک هوشمند را از جمله راهکارهایی به منظور افزایش ظرفیت معابر و از طرفی کاهش میزان تمایل به استفاده از وسایل نقلیه شخصی دانست.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: از مشارکت بخش خصوصی در توسعه و ساخت پارکینگهای طبقاتی در سطح شهر مشهد استقبال می کنیم.