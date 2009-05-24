کنترل آنلاین جاده ها/ مونیتورینگ مرزهای زابل و افغانستان از تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم ظهر یکشنبه در حاشیه دومین کنفرانس شهر الکترونیکی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه زیرساختهای نیروی انتظامی مستقل از شرکت مخابرات است، گفت: سیستمهای نیروی انتظامی جزء سیستمهای امنیتی است از این رو به منظور جلوگیری از هک و ورود به سیستمها به طور مستقل برنامه ریزی شده است. این امری است که در تمام دنیا انجام می شود.

وی افزود: سرعت شبکه ما در اختیار خودمان است و هر زمانی که ترافیک افزایش یابد سرورها تقویت شده و خطوط پر سرعت می شوند. ضمن اینکه اقدامات اساسی برای به روز نگهداشتن سیستمها در دست اجرا است.

احمدی مقدم با اشاره به کاربردهای فناوری اطلاعات در نیروی انتظامی از اجرای طرح "ثامن" در جاده های کشور خبر داد و اظهار داشت: در برخی از جادهها مانند جاده قم دوربینهایی نصب بود که قدیمی بودند از این رو این طرح اجرایی شد. در حال حاضر پایلوت طرح "ثامن" در جاده شاهرود - سبزوار اجرایی شده و از تهران - مشهد تا تیر ماه اجرایی می شود. تا پایان سال 88 نیز چند جاده دیگر تحت این شبکه قرار می گیرند.

وی در این باره توضیح داد: طرح ثامن یک شبکه هوشمند است که دارای دوربینهایی ویژه است و به صورت وایرلس و آنلاین به صورت شبکه ای قابل مشاهده است به طوری که از تهران مونیتورینگ می شود.

به گفته احمدی مقدم این شبکه نیروی انتظامی را از حضور پلیس در جاده ها بی نیاز می کند.

مراقیتهای مرزی با استفاده از فناوریهای نوین

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از به کارگیری فناوریهای ماهواره ای و راداری در حوزه مراقبتهای مرزی خبر داد و خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی در استفاده از ماهواره و رادارها و مراقبتهای الکترونیکی در حوزه کشف جرم رویکرد جدیدی دارد به طوری که در طول برنامه چهارم توسعه حدود 80 میلیارد تومان هزینه شده است و در نظر داریم تا در برنامه پنجم نیروی انتظامی به یک سازمان نرم افزاری و فناوری تبدیل شود. برای این منظور حدود 150 تا 200 میلیارد تومان پیش بینی شده است تا این روند کنونی که تا کنون بسترسازی شده است سرعت بیشتری بگیرد.

وی به احداث دیوار در مرز زابل و افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: از دو سال پیش سازمان ملل در کنفرانسی عکس ماهواره ای را ارائه کرد که در منطقه زابل انبوه جای چرخهای کاروانهای مواد مخدر را نشان می داد و ما از همان زمان طرح جامع مراقبت مرزی را آغاز کردیم.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه در طول مرز 320 کیلومتری زابل دیوار کشیده شده است، خاطرنشان کرد: با این اقدام مرز بین زابل و افغانستان کاملا مسدود شده است و کاروانهای مواد مخدر تقریبا حضورشان را به منطقه جنوب سیستان و بلوچستان برده اند که در سال جاری نیز بخش دیگری از مرز پاکستان بسته می شود و مابقی در سال آینده اقدام می شود.

مونیتورینگ مرزهای زابل و افغانستان از تهران

وی با تاکید بر اینکه بستن مرزها بر اساس یک برنامه جامع اجرا می شود اضافه کرد: طبق این طرح در مناطقی که مسکونی هستند دیوار کشیده شد و جاهایی که مردم با مرز فاصله دارند کانال احداث شد. ضمن آنکه رادارهایی به صورت شبکه ای نیز در این منطقه نصب شده که از تهران قابل مونیتورینگ است.

وی با بیان اینکه با این اقدامات نمی توان از ورود مواد مخدر به طور کامل جلوگیری کرد گفت: طبق آمارهای سازمان ملل از هر سه کیلو مواد مخدری که وارد کشور می شود یک کیلوگرم آن کشف می شود که در دنیا این آمار خوبی است که با استفاده از این فناوریها محقق شده است.

تلاش نیروی انتظامی در برگزاری انتخابات ایمن

فرمانده نیروی انتظامی برگزاری انتخابات کاملا امن را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و ادامه داد: انتخابات تنها به روز انتخابات محدود نمی شود. شور و احساسات طرفداران کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باعث ایجاد درگیریهایی می شود که به منظور جلوگیری از ایجاد حاشیه ها و همچنین پرهیز از ورود جانبدارانه نیروی انتظامی در انتخابات اقداماتی در دست اجرا است.