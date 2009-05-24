اولین واحدهای مسکونی مسکن مهر در کرمانشاه در هفته دولت واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سعید مرادی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از فراخوان طرح مسکن مهر 103هزار نفر متقاضی در استان کرمانشاه از طریق اینترنت ثبت نام کردند که در مرحله بعدی تنها 90 هزار نفر اقدام به ثبت نام و تحویل مدارک خود نمودند.

وی افزود: با انجام پالایش از متقاضیان، توسط اداره کل تعاون استان تعداد 60 هزار و 150 نفر واجد شرایط اعلام شد، اما این تعداد با مطالعات ما در طرح جامع مسکن هماهنگ نبود لذا اقدام به بررسی و پالایش مجدد احساس شد که بر اساس آن این روند در حال پیگیری است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام گرفته توسط این سازمان در بخش اجرایی طرح مسکن مهر گفت: در سال گذشته برای 58 هزار و 341 نفر از متقاضیان مسکن مهر زمین تامین شد که بر این اساس تا کنون به 31 هزار و 289 متقاضی زمین واگذار شده است.

وی افزود: از این تعداد، تاکنون برای ساخت 19 هزار و 430 واحد مسکونی زمین آماده سازی شده و مابقی نیز در حال مطالعه و طراحی است.

مرادی با بیان اینکه تا کنون برای 10 هزار و 877 واحد پروانه ساخت تهیه شده است، گفت: از این تعداد هزار و 800 واحد پی ریزی و هزار و 200 واحد نیز اسکلت بندی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در ادامه اجرای طرح مسکن مهر را در ابتدا، کاری عجولانه اعلام و تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کامل انجام می شد و بعد با توجه به شرایط مورد نیاز این طرح اقدام به ثبت نام صورت می گرفت.

وی افزود: در ابتدای ثبت نام متقاضیان گمان داشتند تنها با وام پرداختی دولت و حداکثر پرداخت یک میلیون تومان می توانتد صاحب خانه شوند این در حالی است که این پروژه در قالب طرح تعاونی به اجرا در آمده و نیاز به سهم آورده اعضا دارد.

مرادی ادامه داد: کسانی می توانند از این طرح استفاده نمایند که حدود 12 میلیون تومان سهم آورده داشته باشند در غیر این صورت امکان استفاده از این طرح میسر نیست.

وی با اشاره به حمایت دولت از دهکهای پایین جامعه در این طرح گفت: در این طرح دولت به دهکهای پایین جامعه مانند خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که توان پرداخت سهم آورده خود را ندارند وامهای بلاعوض پرداخت کرده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کار اجرایی چندین پروژه مسکن مهر در استان طی چند روز آینده آغاز می شود و انتظار می رود بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده حداکثر ظرف مدت دو سال این واحدها به متقاضیان تحویل شود.