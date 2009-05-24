همایش بسیجیان خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در این همایش گفت: دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس برای کارنامه انقلاب اسلامی یک دستاورد بی نظیر در طول تاریخ ایران و حتی در تاریخ جهان است.

سردار یعقوب ‌علی نظری عنوان کرد: تجربه بعد از انقلاب ثابت کرده که نظام جمهوری اسلامی در معرض تهدیدات دشمنان اسلام بوده و سپاه به عنوان یک مجموعه انقلابی در مقابل تهدیدات با قدرت ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه تمام قدرتهای بیگانه برای دستیابی به اهداف خود از هر ترفندی برای ضربه به انقلاب استفاده کردند، بیان داشت: معنویت رمز پیروزی رزمندگان ایران در هشت سال دفاع مقدس بوده است.

سردار نظری با بیان اینکه بسیج دارای ظرفیت و پتانسیل بزرگی است که باید این ظرفیت در سازندگی و آبادانی کشور استفاده شود، افزود: سپاه نیز با یک تفکر دینی شکل گرفته است و با استفاده از بدنه فعال مردمی تحت عنوان بسیج توانسته است در معرض تهدیدات مقابله کند.

وی دفاع از خرمشهر را دفاع از عزت و شرف اسلامی و انسانی ملت ایران دانست و تصریح کرد: با پیروزی رزمندگان اسلام در خرمشهر، ابعاد و ماهیت قدرت نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر جهانیان آشکار شده است.

سردار نظری از گرامیداشت روز سوم خرداد به عنوان پاسداشت تمام ارزشها و ایثارگری های ملت ایران یاد کرد و بیان داشت: امروز بعد از گذشت 20 سال از زمان جنگ، هم اکنون ملت ایران روحیه جهادی خود را حفظ کرده‌ و با آن بر عزت و افتخار ایران افزوده ‌اند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان انقلاب را ضامن حفظ ارزشهای دینی و ملی کشور دانست و یادآور شد: کلیه اقشار جامعه باید در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و نظامی رسالت خود را به نحو شایسته ای انجام دهند.