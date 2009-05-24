فصل جدیدی از مرمت آثار تاریخی در فردوس و خضری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کاظم شبنم‌ زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اثر تاریخی فرهنگی آب انبار عطایی در بخش مرکزی و روستای تاریخی بیدسکان واقع شده و از جمله آب انبارهای تاریخی و با ارزش شهرستان است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی فردوس افزود: این اثر تاریخی پس از انجام تشریفات قانونی لازم با شماره ثبت 24377 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و ضمن رعایت حقوق مالکانه زیر نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگی بوده و هرگونه اقدامی که منجر به تخریب و یا تغییر هویت این اثر تاریخی شود ممنوع است.

وی ادامه داد: کمک و حمایت مالکان و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان نقش بسیار مهمی در راستای حفظ و نگهداری آثار ملی و تاریخی شهرستان ایفا می‌کند که تاثیر بسزایی در توسعه صنعت گردشگری و ایجاد رونق اقتصادی شهرستان دارد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خضری قاین نیز از مرمت پل و حمام روستای کارشک خبر دادو تصریح کرد: بر اثر بارندگی‌های اخیر پل روستای کارشک که از قدیمی‌ترین پل‌های استان بوده و در آثار ملی نیز ثبت شده در حال تخریب بود که نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خضری اقدام به دیوار چینی و استحکام بخشی آن کرد.

علی صرافیان گفت: افزود: روی پل دیوارکشی انجام شده و برای نگهداری قوس آن علاوه بر شیب‌گیری، بندکشی از بیرون و داخل هم انجام و دیواری نیز برای جلوگیری از نفوذ آب به پشت پل کشیده شده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خضری در مورد حمام کارشک نیز تصریح کرد: این حمام بسیار قدیمی در آثار ملی ثبت شده و این نمایندگی برای حفاظت از آن اقدام به پوشش قوس‌ها و قسمت‌های تخریب شده این حمام کرد تا از تخریب بیشتر آن جلوگیری شود.