عرضه محصولات پروتئینی و لبنی در میادین میوه شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس منصور کتانباف قائم مقام شهردار منطقه یک با بیان این مطلب اظهار داشت: احداث میادین میوه و تره بار در اولویت اجرایی برنامه های منطقه است و سعی بر این است که در این میادین عرضه محصولات پروتئینی، لبنیاتی و نانوایی نیز انجام شود تا شهروندان بتوانند بدون استفاده از وسایل نقلیه و با پیاده روی و طی مسافت کوتاهی نیازهای اولیه خود را تامین کنند.

وی گفت: در حال حاضر بازار روز میوه و تره بار در محله های ولنجک، اوین، میدان الف، ارم، امامزاده قاسم(ع)، شهید لواسانی، شهرکهای لاله، نفت و محلاتی فعال است و در اکثر آنها مواد پروتئینی و لبنی عرضه می شود.

کتانباف افزود: تا 20 روز دیگر در محله های جماران و قیطریه و تا پایان سال نیز در 26 محله این منطقه بازار روز راه اندازی خواهد شد.

وی از شورایاران محلی خواست با همکاری شهروندان زمینهای مناسب را که فاقد مالک و یا با موافقت مالک آماده واگذاری به شهرداری هستند شناسایی و به شهرداری منطقه یک اعلام نمایند تا پس از بررسیهای لازم و انجام مراحل قانونی و توافقات فی مابین نسبت به تملک و احداث هرچه سریع تر این میادین اقدام شود.