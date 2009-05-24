7 فیلم در مشهد مجوز فیلمبرداری دریافت کرد

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فیلم بلند سینمایی "دو راهی" به کارگردانی احمد رضائیان، "بافته های رنج" به کارگردانی حسن سلطانی، فیلم بلند سینمایی "بالا بلند" به کارگردانی امیر شهاب رضویان، مستند مشهد به کارگردانی" رزا آنالادا"، "خدمات شهری" به کارگردانی یاسر قارونی، " تاریخچه تئاتر مشهد" به کارگردانی نجیب جلالی و "انتقام شیرین" به کارگردانی مهدی ضرغامی فیلمهای مورد نظر است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد تصریح کرد: همچنین 16 فیلم نامه کوتاه با نام های سماور، نیمرخ، چراغ قرمز، آنسوی پنجره، بیهودگی، جام جم در مسیر روشنگری، نیمه شب مخوف، خوشه زرد گندم، زندگی، انتظار، مشکلات سینما، اولیا، انتقام شیرین در اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: این فیلم ها توسط مراکز تحت پوشش وآموزشگاه های آزاد سینمایی و شرکت های سینمایی تولید شده که این نشان دهنده توان موجود در مشهد و نیروی متخصص و زیرساختهای لازم در این حوزه است.

دبیری تصریح کرد: فیلم نامه های کوتاه نیازمند قصه های خوب است که از ابتدای سال 88 نویسندگان به آن توجه ویژه ای داشته اند و امیدوارم این مهم رونق یابد.

