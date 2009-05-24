30 هزار تن به ظرفیت سیلوهای گلستان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمیدرضا میرآفتاب پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح افزود: این طرح دارای 65 درصد پیشرفت فیزکی بوده و در صورت تامین اعتبار موردنیاز سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهرا داشت: این طرح شامل نصب شش کندوی فلزی هز یک به ظرفیت پنج هزار تن، محوطه سازی و ساختمان اداری است که در دست اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه که ظرفیت آن 30 هزار تن بوده نقش مؤثری در ذخیره سازی گندم در شهرستان علی آباد دارد.

به گفته میرآفتاب، تاکنون اعتباری بالغ بر270 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

مدیرکل غله گلستان بیان داشت: علاوه براین دو سیلوی دیگر نیز در استان در حال ساخت است که با تکمیل آنها حدود 60 هزار تن دیگر به ظرفیت سیلوهای گلستان اضافه می شود.

