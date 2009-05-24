به گزارش خبرنگار مهر، در دور پایانی مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی مردان آسیا الشن مرادی و همایون توفیقی در شرایطی نتیجه را واگذار کردند که در صورت پیروزی میتوانستند در جمع 10 نفر برتر مسابقات قرار گرفته و سهمیه حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه را به دست آورند.
در این دور از رقابتها استاد بزرگ مرادی دیدار با نماینده ویتنام را واگذار کرد تا با 6 امتیاز در مکان بیست و هشتم قرار بگیرد. استاد بینالمللی هایون توفیقی نیز با شکست مقابل حریف چینی خود در رده بیست و هفتم ایستاد.
همچنین در دور پایانی مسابقات فیلیپین استاد بزرگ احسان قائم مقامی مقابل شطرنجباز ازبکستانی به نتیجه تساوی رضایت داد و عنوان سی و هفتم مسابقات را به خود اختصاص داد. مرتضی محجوب نیز در این پیکارها 5/5 امتیاز گرفت و در جای چهل و پنج ایستاد.
اما در بخش بانوان مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا آتوسا پورکاشیان بالاتر از رقیبان هموطن خود و در جایگاه پانزدهم قرار گرفت. شایسته قادرپور به عنوان بازیکت سیام این رقابتها معرفی شد. سارا سادات خادم نیز که نخستین حضور مستقل خود در مسابقات برون مرزی را تجربه میکرد با 5/3 امتیاز عنوان چهل و سوم را به دست آورد.
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