به گزارش خبرنگار مهر، در دور پایانی مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی مردان آسیا الشن مرادی و همایون توفیقی در شرایطی نتیجه را واگذار کردند که در صورت پیروزی می‌توانستند در جمع 10 نفر برتر مسابقات قرار گرفته و سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی روسیه را به دست آورند.

در این دور از رقابت‌ها استاد بزرگ مرادی دیدار با نماینده ویتنام را واگذار کرد تا با 6 امتیاز در مکان بیست و هشتم قرار بگیرد. استاد بین‌المللی هایون توفیقی نیز با شکست مقابل حریف چینی خود در رده بیست و هفتم ایستاد.

همچنین در دور پایانی مسابقات فیلیپین استاد بزرگ احسان قائم مقامی مقابل شطرنجباز ازبکستانی به نتیجه تساوی رضایت داد و عنوان سی و هفتم مسابقات را به خود اختصاص داد. مرتضی محجوب نیز در این پیکارها 5/5 امتیاز گرفت و در جای چهل و پنج ایستاد.

اما در بخش بانوان مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا آتوسا پورکاشیان بالاتر از رقیبان هموطن خود و در جایگاه پانزدهم قرار گرفت. شایسته قادرپور به عنوان بازیکت سی‌ام این رقابت‌ها معرفی شد. سارا سادات خادم نیز که نخستین حضور مستقل خود در مسابقات برون مرزی را تجربه می‎کرد با 5/3 امتیاز عنوان چهل و سوم را به دست آورد.