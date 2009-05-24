فتح خرمشهر حاصل همگرائی ارتش و سپاه در جنگ بود

سردار سرتیپ یاسر زیرک از فرماندهان سپاه در عملیات آزادسازی خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: دلیل شکستهای سال های نخستین جنگ تحمیلی به نیروهای ایران عدم هماهنگی بین ارتش و سپاه بود.

وی با اشاره به ضعف مفرط و حتی خیانت های بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا در سال نخست دفاع مقدس گفت: اشغال خرمشهر و 15 هزار کیلومتر مربع از سرزمین های ایران اسلامی در همان سالهای نخستین جنگ دستاورد فرماندهی کل قوا توسط بنی صدر بود.

یاسر زیرک با بیان اینکه او به نیروهای مردمی بسیج و سپاه اعتقادی نداشت گفت: در آن دوران بنی صدر به منظور بازپس گیری خرمشهر عملیات نصر را آغاز کرد اما نه تنها موفق نشد بلکه هویزه و بخش های دیگری از کشور از دست داد.

وی یادآور شد: در حالیکه بنی صدر در سال 60 نتوانست عملیاتی به عمق 35 و عرض 120 کیلیومتر مربع را با موفقیت به انجام برساند که یکسال بعد با فرماندهی حضرت امام، شش هزار کیلومتر از سرزمین های اشغال شده به رهبری و هدایت ولایت فقیه آزاد شد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه پیروزی های نیروهای اسلام از سال 61 شروع شد افزود: با جایگزینی فرماندهی ولائی کل قوا با فرماندهی لیبرال، روح تازه ای بر کالبد لشکریان اسلام دمیده شد.

وی با تشریح تفاوت های فرماندهی کل قوای حضرت امام(ره) با بنی صدر گفت: حضرت امام(ره) ادبیات و معانی جدیدی در دفاع مقدس مطرح کرده و روح تازه ای به رزمندگان اسلام بخشید.

سردار زیرک با بیان اینکه عنوان ژاندارم منطقه به دروغ به حکومت شاهنشاهی ایران داده شده بود گفت: این چه ژاندارمی بود که امکانات و تجهیزات لشکریان مکانیزه عراق، مصر و حتی سوریه بیشتر و پیشرفته تر از ایران بود؟!

وی اظهار داشت: اگر بر اساس دیدگاه بنی صدر تنها با تکیه بر تسلیهات ارتش به مقابله نیروهای بعث رفته بودیم حتما بازنده بودیم چراکه میزان تجهیزات دشمن بسیار بیشتر از ما بود.

وی یادآور شد: به اذعان کارشناسان نظامی،‌عامل پیروزی ایران در این جنگ نه تجهیزات و تسلیهات بلکه روحیه ایثار، شهادت طلبی و معنویات بود.

زیرک با تاکید بر توانایی و جایگاه والای حضرت امام(ره) در ایجاد همگرایی بین نیروهای ارتش و سپاه یادآور شد: با ورود حضرت امام(ره) به خط اول فرماندهی جنگ نیروهای جان نثار مردمی بسیج و سپاه با امکانات، تجربیات و تجهیزات ارتش هماهنگ شده و لحظات درخشانی در تاریخ دفاع مقدس آفریدند.

سردار زیرک با بیان اینکه پس از اتحاد نیروهای سپاه و ارتش در قالب یک قرارگاه 12 عملیات برای شکست کامل ارتش بعث طراحی شد افزود: شکست حصر آبادان و فتح خرمشهر در همان ابتدای به دست گیری فرماندهی کل قوا از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب ضمن افزایش روحیه نیروهای اسلام، سرآغاز پیروزی های بعدی در جنگ شد.

وی با بیان اینکه نیروهای بعث در سال نخست جنگ تحمیلی 15 هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران را اشغال کرده بودند، گفت: در پایان جنگ علاوه بر بازپس گیری اراضی اشغال شده، حدود پنج هزار کیلومتر مربع از اراضی عراق به دست نیروهای ایران افتاده بود.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه فتح خرمشهر نقطه عطف دفاع مقدس به شمار می رود، تصریح کرد: 20 هزار تلفات دشمن، 19 هزار اسیر عراقی و میزان قابل توجهی از تجهیزات نظامی از دیگر دستاوردهای این عملیات برای رزمندگان اسلام بود.

به گفته وی، میزان تجهیزات و تسلیحات به غنیمت گرفته شده در عملیات بیت المقدس به حدی بود که زیرساختهای تشکیل یگان های مکانیزه سپاه پاسداران از این عملیات شکل گرفت.

زیرک یادآور شد: تیزهوشی، برنامه ریزی دقیق، ‌روحیه بالا و شجاعت فرماندهان و رزمندگان اسلام در این نبرد سرنوشت ساز برای همیشه تاریخ در اذهان جهانیان باقی خواهد ماند.