هفت باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: با تلاش این نیرو طی این مدت 438 قبضه سلاح کشف شد که از این تعداد 328 قبضه سلاح شکاری و بقیه از نوع سلاح کمری می باشد.

وی ادامه داد: در این رابطه نیز 69 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان شدند که این امر نشان از فعالیت این نیرو در رابطه با افزایش امنیت اجتماعی استان بوده است.

وی یادآور شد: در آخرین عملیاتی که در این رابطه طی هفته گذشته در استان انجام شد، تعداد 160قبضه سلاح غیر مجاز به همراه سه دستگاه خودرو سنگین و یک خودرو سواری کشف و ضبط و 9 نفر نیز دستگیر شدند.

تیبا تاکید کرد: در این عملیات افزون بر 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

وی در ادامه با اشاره به توجه خاص این نیرو به تامین امنیت اخلاقی جامعه نیز اظهار داشت: در سال جاری 16 طرح در زمینه های تامین امنیت اخلاقی در استان انجام شده است.

تیبا افزود: 14 فقره از این عملیات ها در رابطه با مظاهر علنی فساد اخلاقی و بد پوشی و دو طرح دیگر نیز در خصوص جمع آوری تجهیزات ماهواره ای بوده است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان ادامه داد: کشفیات تجهیزات ماهواره ای تا 55 درصد افزایش و مشروبات الکلی تا 47 درصد کاهش داشته است که این امر نشان از فعالیت و توجه خاص این نیرو به این زمینه ها بوده است.

تیبا با اشاره به کاهش 70 درصدی عرضه و توزیع محصولات غیر فرهنگی در استان را از دیگر مظاهر اقدامات نیروی انتظامی استان در کنترل مراکز عرضه محصولات فرهنگی دانست و گفت: این مقدار کشفیات نسبت به سال قبل تا 22 درصد کاهش یاقته است.

وی افزود: همچنین در سال جاری تا 10 درصد کاهش نیز در کشفیات باندهای فساد نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می شود.