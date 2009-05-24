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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

هفت باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی متلاشی شد

هفت باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی متلاشی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت اخلاقی آذربایجان غربی گفت: با تلاش نیروی انتظامی استان در سال جاری هفت باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی متلاشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: با تلاش این نیرو طی این مدت 438 قبضه سلاح کشف شد که از این تعداد 328 قبضه سلاح شکاری و بقیه از نوع سلاح کمری می باشد.

وی ادامه داد: در این رابطه نیز 69 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان شدند که این امر نشان از فعالیت این نیرو در رابطه با افزایش امنیت اجتماعی استان بوده است.

وی یادآور شد: در آخرین عملیاتی که در این رابطه طی هفته گذشته در استان انجام شد، تعداد 160قبضه سلاح غیر مجاز به همراه سه دستگاه خودرو سنگین و یک خودرو سواری کشف و ضبط و 9 نفر نیز دستگیر شدند.

تیبا تاکید کرد: در این عملیات افزون بر 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

وی در ادامه با اشاره به توجه خاص این نیرو به تامین امنیت اخلاقی جامعه نیز اظهار داشت: در سال جاری 16 طرح در زمینه های تامین امنیت اخلاقی در استان انجام شده است.

تیبا افزود: 14 فقره از این عملیات ها در رابطه با مظاهر علنی فساد اخلاقی و بد پوشی و دو طرح دیگر نیز در خصوص جمع آوری تجهیزات ماهواره ای بوده است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان ادامه داد: کشفیات تجهیزات ماهواره ای تا 55 درصد افزایش و مشروبات الکلی تا 47 درصد کاهش داشته است که این امر نشان از فعالیت و توجه خاص این نیرو به این زمینه ها بوده است.

تیبا با اشاره به کاهش 70 درصدی عرضه و توزیع محصولات غیر فرهنگی در استان را از دیگر مظاهر اقدامات نیروی انتظامی استان در کنترل مراکز عرضه محصولات فرهنگی دانست و گفت: این مقدار کشفیات نسبت به سال قبل تا 22 درصد کاهش یاقته است.

وی افزود: همچنین در سال جاری تا 10 درصد کاهش نیز در کشفیات باندهای فساد نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می شود.

کد مطلب 884556

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