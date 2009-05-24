برخی اصولگرایان خود را سهامدار اصلی دولت می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدی کیادهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی در ساری افزود: بسیاری از اعضای جمعیت آبادگران ایران اسلامی که در دوره قبل حامی احمدی نژاد بوده در این دوره به رضایی و موسوی گرایش پیدا کردند.

وی خاطر نشان کرد: در دوره گذشته با توجه به توسعه آبادگران جوان، این جبهه از محمود احمدی نژاد حمایت کرده بود که در این دوره به واسطه عدم اعتقاد برخی اصولگرایان سهامدار دولت، جبهه آبادگران تصمیم گرفت از کاندیدایی دیگر در انتخابات دهم ریاست جمهوری حمایت کند.

مشاور عالی ستاد انتخاباتی محسن رضایی در مازندران با اشاره به اعلام حمایت جمعیت آبادگران ایران اسلامی از دکتر محسن رضایی تصریح کرد: دلیل دیگر خروج آبادگران برای حمایت از احمدی نژاد به واسطه انتقاد بسیاری که این جبهه از دولت نهم داشته بوده است.

محمدی کیادهی با بیان اینکه هم اکنون فضای بیرون دایره اصولگرایی زیباتر و مردمی تر از فضای درونی اصولگرایی است یادآور شد: بنابراین جبهه آبادگران ایران اسلامی خود را از بن بست اصولگرایی درون خارج کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشد روزافزون حضور مردم در حماسه حضور 22 خرداد 88 اظهار داشت: بسیاری از طبقات مردم که در دوره قبل رای نداده بودند در این انتخابات حضور آگاهانه برای تعیین سرنوشت خواهند داشت.

این فعال سیاسی معتقد است: حضور حماسی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری انتخاب کاندیدای اصلح خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما در مورد تشکیل کمیته صیانت از آراء که اصولگرایان آن را بنا کرده اند، اظهار داشت: با فراهم سازی اخلاق انتخاباتی که اکنون در جامعه رو به تزاید و فزونی است کمیته صیانت از آراء نوعی آموزش سراسری و متمرکز برای نمایندگان نامزدها خواهد بود و موضوع غیرملموس و بی نتیجه ای نیست.

عضو سابق شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه در تمامی ادوار سیاسی کشور رای قاطبه مردم به حزب، گروه و دسته سیاسی خاصی بوده است، افزود: در این دوره از انتخابات مردم نقش تعیین کننده تری در انتخاب کاندیدای اصلح خواهند داشت و شور و نشاط انتخابات با حضور بیشتر مردم نسبت به انتخابات قبلی متجلی می شود.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دوران صدرات ریاست جمهوری برای هر رئیس جمهوری هشت ساله بوده است، گفت: به عقیده بسیاری از حامیان جناح اصلاح طلب و برخی از اصولگرایان منصف ادامه حکومت احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری به صلاح جامعه و نظام نخواهد بود.

این نماینده اصولگرای مازندرانی در پایان از برگزاری همایش بزرگ و دیدار مردمی دکتر محسن رضایی، ساعت 18 روز دوشنبه (فردا) در سالن ورزشی سید رسول حسینی خبر داد.