فناوری اطلاعات تنها راه دستیابی به تحول اساسی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف روز یکشنبه ‌در دومین کنفرانس شهر الکترونیکی در سالن همایشهای برج میلاد ‌ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامی داشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهارداشت:‌ سوم خرداد بدون شک یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ما خواهد بود و انصاف قضیه این است که جمله زیبا و رسای امام خمینی (ره) که فرمودند "خرمشهر را خدا آزاد کرد" همواره در نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان ما در اوج ناباوری تلاش برای آزادسازی خرمشهر را شروع کردند گفت : ‌شجاعت ،‌ گذشت و همدلی و نوع طراحی رزمندگان اسلام همه نیروهای عراقی حاضر در خرمشهر را مبهوت کرد .

شهردار تهران خاطر نشان کرد: من به عنوان یک مدیر اگر بتوانم پاسخ این سئوال را بدهم که چرا خرمشهر را بعد از 27 سال هنوز به تمام معنا جنگ زده می بینیم و آبی برای شرب در این شهر وجود ندارد و مسائل اقتصادی هنوز سیر طبیعی خود را طی نمی کند، می توانم پاسخ بسیاری از مشکلات کشور را پیدا کرده و گامی اساسی برای آنها بردارم.

قالیباف بیان داشت : آیا در طول این 27 سال خرمشهر برای ما ارزش نداشته تا به عنوان شهری که بزرگ ترین حادثه تاریخی ما در آن اتفاق افتاده به آن توجه کنیم، ‌آیا ما مشکل طراحی داشتیم یا مشکل پول، اگر مدیران و مسئولان و دلسوزان ما برای این سئوال پاسخی پیدا کنند پاسخ خیلی از مشکلات دیگرمان را نیز می یابیم.

شهردار پایتخت با اشاره به اینکه طرح این سئوال خالی از لطف نیست و همه در خلوت خودمان باید به آن بیاندیشیم، ‌افزود: نباید به گونه ای عمل کنیم تا در هر مقطعی جوانان ما احساس کنند که دین برای اداره جامعه دچار مشکل است،‌ دین اگر قابلیت نداشت سوم خرداد اتفاق نمی افتاد، ‌انقلاب اسلامی ایران نیز نشانی از کارآمدی دین در اداره جامعه است.

قالیباف خاطر نشان کرد:‌ با همه وجودم بر این باورم که تنها راه برای پیشرفت و عدالت و دستیابی به تحولی جدی و اساسی در کشور طی کردن مسیر فناوری اطلاعات و توجه به این تکنولو‍‍‍ژی در بخشهای مختلف است .

وی با اشاره به اینکه مدیران ما باید در هزاره سوم نوع نگاهشان را در محیط کاری خود و در بخشهای مختلف متفاوت کنند افزود: ‌من به عنوان شهردار تهران دو هزار میلیارد تومان در شهر هزینه می کنم ‌اما آیا با همان رویکرد دهه های قبل می توان مشکلات تهران را که ترافیک بزرگترین آنهاست حل کرد، ‌اگر فرض کنیم شهرداری محدودیت پول و پیمانکار نداشته و حتی به صورت سه شیفت هم کار کند نمی تواند موضوعات را بر حسب استانداردها حل کند و این مسئله ما را بر آن می دارد که رویکردمان را نسبت به موضوعات تغییر دهیم .

شهردار تهران ادامه داد : شاید اگر هزینه دو میلیارد تومانی را برای حوزه فناوری اطلاعات بگذاریم ،‌ حتما اتفاق عظیمی در شهر می افتد و مسائلی چون آلودگی و ترافیک نیز از بین می رود .

قالیباف تصریح کرد: ما هنوز در پارادایم ذهنی 70 سال گذشته هستیم و تصور می کنیم اگر سرعتمان را نیز افزایش دهیم موفق تر خواهیم بود،‌ غافل از اینکه این مسیر، ‌مسیر درستی نیست و اگر به دنبال پیشرفت،‌ کرامت انسانی و کارآمدی دین در جامعه هستیم راه پیشرفت کشور فقط توجه به این حوزه است، ‌من نیز تخصصی در حوزه آی تی نداشته و شاید کاربری حرفه ای نباشم اما به عنوان یک مدیر این موضوع را حس کرده ام .

وی افزود: ‌فناوری اطلاعات در همه بخش ها در حال به وجود آوردن معجزه است ، ‌ما عقب ماندگی چند دهه ای نسبت به کشورهای پیشرفته داریم اما فناوری اطلاعات این فرصت را به ما داده تا با دیگر کشورهای پیشرفته در یک خط قرار گیریم و دنیا نیز کار خود را در هزاره سوم از این خط شروع کرده که اگر از این زمان فاصله ای میان ما و دیگر کشورها ایجاد شود که ایجاد نیز شده ، ‌این فاصله به اندازه سال نوری است و غیر قابل جبران خواهد بود .

شهردار تهران با اشاره به اینکه در شهرداری تهران از بدو ورود در این حوزه گام برداشتیم و در بعضی موضوعات نیز مصمم هستیم که گامهای اساسی برای شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک برداریم تصریح کرد:‌ بعضی اقدامات را که مطرح می کنیم می پرسند چرا انجام داده ایم و کمکی نیز نمی کنند ‌اما شبکه ای در سطح تهران به طول 400 تا 500 کیلومتر ایجاد کرده ایم، ‌راه اندازی 70 دفتر خدمات الکترونیک شهر نیز اقدام دیگری شهرداری در حوزه فناوری اطلاعات است .

وی افزود : ‌شهرسازی پرستیژ شهرداری است و ما توانستیم آن را از مجموعه شهرداری خارج کرده و به بخش خصوصی دهیم.‌ همچنین بیش از 4 میلیون پرونده در آرشیو شهرداری قرار داشت که همه آنها اسکن و اطلاعات آن وارد سیستم شده است و شهروندان می توانند به سیستم وارد شده و پرونده خود را پیگیری کنند.

قالیباف خاطر نشان کرد : ‌پورتال شهرداری تهران نیز با 86 ساب پورتال راه اندازی شده است که سال گذشته نیز پورتال شهرداری تهران در میان تمامی سازمان های کشور مقام اول را کسب کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه 7 هزار طرح در شهر تهران در حال اجراست تصریح کرد: ‌مدیریت کنترل این طرحها به طور سیستماتیک انجام می شود،‌ سامانه هوشمند پسماند شهر تهران نیز از موضوعات جدی است و ما امروز در حوزه خدمات شهری تسلط پیدا کرده ایم.

وی با بیان اینکه البته در آغاز راه هستیم ،‌ اظهار داشت : ‌من به شهروندان تهران قول دادم که تا 5 سال آینده که آغاز آن از سال جاری است اگر به اینترنت مراجعه کرده و به رنکینگ کلان شهرها مراجعه کردند تهران در 10 شهر اول کلان شهرهای دنیا باشد، ‌برای این کار نیز برنامه ریزی بسیار دقیقی انجام شده و یکی از کارهایی است که هر هفته شخصا برای آن وقت می گذارم ، البته این اقدام توسط بخش خصوصی و دانشگاه در حال انجام است و شهرداری ورودی به آن ندارد.

شهردار تهران با بیان اینکه زمانی که شهرداری را تحویل گرفتم نیرویی بالغ بر 40 هزار نفر در آن حضور داشت گفت: ‌بنا داریم در چند سال آینده نیروی شهرداری را به 5 هزار نیروی چابک،‌ هوشمند و توانا رسانده و کارها را با بخش خصوصی و مدیریت مشرف بر کار انجام دهیم، این را بلند پروازی نمی دانم و دانش و فرهنگ این کار نیز وجود دارد، همکاران من نیز باید هر ساله پیشرفت 20 درصدی این کار را ارئه دهند .

قالیباف خاطر نشان کرد:‌ اگر این تحول در تهران اتفاق افتد تفاوتی با رنگ کردن جداول ندارد و بر اساس تئوری پخش هر اتفاقی که در تهران انجام شود در دیگر شهرها نیز اتفاق می افتد که این گام بزرگی برای پیشرفت است.

وی تصریح کرد:‌ ما نسبت به شهدا، ‌امام و دغدغه رهبری مسئولیت داریم. ‌هم اکنون نیز در دهه چهارم انقلاب هستیم و اگر فرصت را از دست دهیم دیگر فرصتی نخواهیم داشت.