تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در تبریز

یحیی میرزا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: شعب 11 و چهار بازپرسی دادستانی تبریز به عنوان شعب ویژه رسیدگی و برخورد با متخلفان انتخاباتی در این شهر تعیین شده‌اند.

وی نسبت به بروز تخلفات انتخاباتی از سوی هواداران نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این کلان شهر هشدار داد.‌

میرزا محمدی تصریح کرد: ارتکاب اعمالی چون توهین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، اخلال در روند انتخابات، پاره کردن پوستر و امحای اقلام تبلیغاتی دیگر نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حضور گسترده در انتخابات خاطر نشان کرد: حضور در انتخابات ریاست جمهوری به تعبیر امام راحل یک تکلیف شرعی است و وظیفه‌ای در قبال جامعه به شمار می‌رود.