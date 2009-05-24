سیاستهای آمریکا در خاورمیانه تغییری نکرد/ پیشنهاد جشن3 خرداد به عنوان روز ملی پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار رحیم صفوی ظهر یکشنبه در حسینه ثارالله کرمان به مناسبت روز سوم خرداد ماه با اشاره به اینکه هیچ تغییری نسبت به گذشته در سیاست های دولت آمریکا اتفاق نیفتاده است افزود: دولت آمریکا با گذشته هیچ تغییری نکرده است و تنها رنگ پوست رئیس جمهور این کشور عوض شده و حرفها و سیاستهای دولت آمریکا در قبال ایران و سایر کشورهای خاورمیانه تغییر نکرده است.

وی افزود: نباید از دشمن غفلت کرد و فریب شعارهای تغییر در دولت آمریکا را خورد بلکه با انسجام و حفظ روحیه مقاومت و شهادت طلبی باید هوشیارانه در مقابل تحرکات دشمنان ایستادگی کرد.

وی با اشاره به اینکه شهادت هم انتخاب است و هم انتصاب گفت: شهداء با اراده خود راه جهاد مقابل ظلم و تجاوز را پیش گرفتند و در این راه خداوند نیز آنان را حمایت کرد.

صفوی افزود: شهادت علاوه بر دیانت و تقوا به تدبیر و شجاعت نیاز دارد که رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس در تمام عملیاتها به خصوص عملیات آزاد سازی خرمشهر نشان دادند که از فکر و اندیشه والایی برخوردارند.وی افزود: در واقع شجاعت و تدبیر شهداء فتح خرمشهر را نصیب کشور کرد و اگر دانایی و فکر برتر آنان نبود این مهم به سرانجام نمی رسید.

مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به عملیات آزاد سازی خرمشهر گفت: تنها در یک شب 4 پل در مسیر رودخانه های اطراف خرمشهر زده شد و شب عملیات 40 هزار نفر رزمنده بسیجی و پاسدار از این پل ها عبور کردند که این نشان از توانایی های بالای رزمندگان در طول جنگ داشت.

سردار صفوی با اشاره به اینکه شهداء بهترین الگو برای جوانان کشور هستند، گفت: شهداء در طول جنگ با تقوا و شجاعت به وظایف خود عمل کردند و درنهایت به آرزوی خود رسیدند اما امروز ما باید راه آنها را ادامه دهیم و اندیشه این سرمایه های ملی را زنده نگه داریم.

فرهنگ مقاومت تنها راه نجات کشورهای عراق و افغانستان است

صفوی درادامه عنوان کرد: فتح خرمشهر در واقع عرصه جدیدی در جنگ بود و رمز این موفقیت بزرگ مقاومت بود و در واقع امام راحل(ره) بود که فرهنگ مقاومت را بنیان نهاد و امروز این فرهنگ سرلوحه همه آزادی خواهان جهان اسلام در مقابل ظلم و ستم می باشد.

سردار صفوی افزود: همین فرهنگ مقاومت در لبنان و فلسطین باعث شد که جوانان مسلمان این کشورها در مقابل ارتش اسرائیل ایستادگی کنند و درنهایت این ارتش را با شکست مواجه کنند.وی گفت: همین فرهنگ مقاومت تنها راه نجات ملت عراق و افغانستان از دست غاصبان و ظالمان اشغالگر است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا اضافه کرد: اگر سران کشورهای عرب منطقه 60 سال پیش با این فرهنگ آشنا بودند اسرائیل در منطقه شکل نمی گرفت و تا به حال این کشور آزاد شده بود.

صفوی عنوان کرد: همین روحیه مقاومت اساس استقلال و امنیت ایران است و اگر امروز سست شویم و یا نسبت به دشمنان غفلت کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.وی با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی بین مردم و بخصوص همه نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ایران در واقع یک نیروی منسجم تحت فرماندهی فرمانده کل قوا هستند.

سوم خرداد ماه روز جشن پیروزی مردم ایران است

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا خطاب به رزمندگان 8 سال دفاع مقدس گفت: امروز شما یکی از سرمایه های مهم کشور در منطقه محسوب می شوید و در تامین امنیت جنوب شرق کشور نقش کلیدی دارید.

وی افزود: طبق آمار در استان کرمان به ازاء هر چهار نفر یک بسیجی وجود دارد که این پتانسل بزرگ در استان کرمان بسیار ارزشمند است.

صفوی با اشاره به فداکاری های و نقش تاثیرگذار لشکر 41 ثارالله کرمان در طول جنگ گفت: این لشکر در طول جنگ عملکرد بسیار مطلوبی داشت و این پتانسیل در استان کرمان شناخته شده است و وجود 6 هزار و 500 تن شهید و بیش از 18 هزار نفر جانباز که نزدیک به 70 درصد آنها دارای جانبازی 25 درصد به بالا می باشند نشانگر این مهم است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه پیشنهاد داد هر ساله روز سوم خرداد ماه را به عنوان روز ملی پیروزی جشن بگیریم و گفت: این روز مایه فخر و سربلندی ملت ایران است و باید به عنوان روز ملی پیروزی همه ساله جشن گرفته شود.

وی افزود: اجرای رژه 31 شهریور در روز سوم خرداد ماه به عنوان یکی از روزهای افتخار آمیز ایران نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود: امروز ایران در اوج سربلندی نظامی قرار دارد و با توجه به اینکه از تجربه بالایی برخوردار هستیم و از لحاظ تجهیزات نظامی نیز کشور پیشرفت چشمگیری داشته است می توانیم جواب هرگونه تجاوز به کشور را به قدرت بدهیم.