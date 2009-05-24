تمهیدات شهرداری برای تبلیغ عادلانه کاندیداها در محیط شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری صبح روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت: اگر انتخابات یک مرحله ای باشد تا 24 خرداد پاکسازی شهر تکمیل می شود، اما اگر به دور دوم کشیده شود 24 ساعت پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات، شهر پاکسازی می شود.

دکتر هادی ایازی ادامه داد: شورای شهر تهران برای انتخابات سال 88 بیش از دو میلیارد تومان اعتبار برای برنامه های انتخاباتی شهرداری پیش بینی کرده است که در هماهنگی با شورای نگهبان و استانداری تهران، بخشی از این اعتبارات توسط آنان تأمین می شود.

مشاور عالی شهردار تهران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر بروز تخلفات انتخاباتی طرفداران برخی کاندیداها خارج از امکانات تبلیغاتی پیش بینی شده در سطح مناطق 22 گانه شهرداری شامل پخش تراکت و پوستر کاندیداها توسط هوادران آنها گفت: اگر تخلف تبلیغاتی و از سوی نامزدها باشد باید توسط فرمانداری و شورای نگهبان به شهرداری اعلام شود تا سازمان زیبا سازی و مناطق نصب به جمع آوری آن اقدام کنند.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه به اقدامات شهرداری تهران برای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار بیلبورد رای نصب پوسترها و تبلیغات رایگان نامزدهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. همچنین برای افزایش مشارکت شهروندان تلویزیونهای شهری سطح شخهر تبلیغات خود را آغاز کرده اند و تلویزیونهای LED پارکها نیز به صورت مستقیم صحبتها و مناظرات کاندیداهای انتخاباتی را پخش می کند.

ایازی به دوسالن در شمال و جنوب تهران برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها اشاره کرد و افزود: همچنین سالنهای برج میلاد و فرهنگسرای بهمن نیز برای تبلیغات در نظر گرفته شده که پس از انعقاد قرارداد بر اساس تخفیفات ویژه در اختیار نامزدها قرار می گیرد.