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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

محسنی بندپی:

30 درصد نان تولیدی کشور به ضایعات تبدیل می شود

30 درصد نان تولیدی کشور به ضایعات تبدیل می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس گفت: به دلیل مصرف بی رویه، 30 درصد نان کشور هدر می رود و به ضایعات تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس افزود: سالانه 40 هزار میلیارد ریال یارانه نان در کشور هزینه می شود که باید با الگوی مصرف صرفه جویی شود.

وی اظهار داشت: اکنون به دلیل الگوی نادرست مصرف، 40 درصد مرگ و میر کشور ناشی از بیماری قلب و عروق بوده در حالیکه با اصلاح درست می توان آن را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: باید درک درست و اصولی از شعار اصلاح الگوی مصرف شود تا هزینه ها کم شود.

نماینده مردم شهرستان های نوشهر و چالوس بیان داشت: دولت و مجلس وظیفه دارند با اصلاح قوانین و برنامه ریزی درست برای نهادینه شدن الگوی درست مصرف برنامه ریزی کنند.

محسنی به سوم خرداد اشاره و اضافه کرد: خرمشهر جلوه ای از مقاومت و ایستادگی رزمندگان و دلاورمردان ایرانی بوده که با اتکای خداوند آزاد شد.

کد مطلب 884571

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