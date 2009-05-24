وبگردان اروپایی تنها از 6 سایت بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، Survey Shack موسسه نظرسنجی مایکروسافت پس از عرضه مرورگر اینترنت اکسپلورر هشت نظرسنجی را از وبگردان اروپایی انجام داد.

در این نظرسنجی 6 هزار کاربر زن و مرد بالای 18 سال مصاحبه شدند. در این مصاحبه مشخص شد که یک کاربر اروپایی (65 درصد از مصاحبه شوندگان) به طور متوسط تنها 6 سایت را در هر بار وبگردی بازدید می کند به طوری که 9/99 درصد از 321 میلیون و 510 هزار و 169 وب سایتی که در اینترنت در دسترس هستند هرگز از سوی کاربران اروپایی کلیک نمی شوند.

براساس گزارش وب نیوز، تقریبا سه چهارم کاربران اروپایی اینترنت (74 درصد) در این نظرسنجی تائید کردند که از هر 10 وب سایتی که بازدید می کنند تنها روی سه سایت برای اولین بار کلیک می کنند. در اروپا از هر چهار کاربر یک کاربر بین هفت تا 15 ساعت در هفته روی وب آنلاین است.

همچنین 4/73 درصد از مصاحبه شوندگان حداقل یک بار در روز به اینترنت متصل می شوند.

این اطلاعات مایکروسافت شش وب سایتی را که مورد بازدید کاربران اروپایی قرار می گیرند به ترتیب زیر نشان داده است:

- صفحه اصلی مرورگر (یا موتور جستجو)

- سایت پست الکترونیک

- سایت اخبار آنلاین

- یک سایت سرگرمی که اطلاعاتی درباره آب و هوا و فال روزانه ارائه می دهد

- "یو تیوب" و دیگر سایتهای ویدیویی آنلاین

- تنها یک سایت اجتماعی شامل یکی از این موارد: فیس بوک، سایت برگزارکننده گردهمایی های آنلاین و یا سرویس چت