در مورد مربیان تیم ملی حرفی نزدم / قطبی فوتبال را می فهمد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون زندی در نشست خبری امروز تیم ملی با بیان این مطلب افزود: من در مورد مربیان تیم ملی حرفی نزدم و نگفتم اگر مایلی کهن سرمربی تیم ملی باشد به اردو این تیم نخواهم آمد. امروز خیلی خوشحالم که دوباره بعد از هشت ماه به اردوی تیم ملی دعوت شده‌ام و شانس بازی در تیم کشورم را دارم.

وی سه دیدار آتی را برای تیم ملی در حکم یک فینال خواند و افزود: شاید در دیدارهای پیش رو عضو تیم ملی باشم شاید هم فرصت بازی پیدا نکنم. اما برای من مهم نیست که در ترکیب تیم ملی باشم یا نه. مهم این است که در دیدارهای آینده پیروز شویم و به جام جهانی برویم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص نحوه تمرینات افشین قطبی و تفاوت جو حاکم بر اردو با زمان حضور علی دایی گفت: من چهار روز است که کنار تیم ملی تمرین می کنم. اردو شرایط خوبی دارد و یک مربی که فوتبال را می فهمد تیم را هدایت می کند.

وی تصریح کرد: قطبی تیم را به خوبی از نظر تاکتیکی و بدنی آماده می کند. اگر بخواهم در مورد مربی تیم ملی بیش از این اظهارنظر کنم خیلی سخت است چرا که در چهار روز نمی شود شناخت زیادی از یک مربی پیدا کرد اما آنچه امروز از تیم ملی می بینم خیلی خوب است.