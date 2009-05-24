رئیس جمهور افغانستان وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کرزای در پنجمین سفر خود به ایران از زمان تصدی ریاست جمهوری، در افغانستان روز یکشنبه وارد تهران شد .

دیدار با مقامات عالی رتبه کشورمان ، گفتگو درخصوص مسائل مهم دوجانبه،‌ منطقه ای و بین المللی از دیگر برنامه های سفر کرزای به تهران است.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز که دیگر میهمان این اجلاس سه جانیه است شنبه شب در صدر هیئتی بلندپایه وارد تهران شد.

روسای جمهور ایران ، افغانستان و پاکستان قرار است در این نشست سه جانبه درباره مسایل امنیتی و بازسازی افغانستان گفتگو کنند.

نشست سه جانبه ایران، پاکستان و افغانستان قرار بود هفته گذشته برگزار شود که به علت مشکلات داخلی پاکستان به تعویق افتاد.