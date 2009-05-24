49 طرح بنگاه های زودبازده در آذربایجان شرقی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد لطفی نژاد دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه در این نشست افزود: این طرح ها که ارزشی بالغ بر 60 میلیارد ریال را دارا هستند می توانند برای 259 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کنند.

به گفته رئیس سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی 49 طرح به تصویب رسیده در بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی هستند.

وی همچنین با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصای خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرخح تا کنون یک هزار و 850 میلیارد تومان در قالب 53 هزار و 904 طرح با پیش بینی اشتغال زایی 115 هزار نفر به تصویب کارگروه اسشتغال و سرمایه گذاری آذربایجاان شرقی رسیده است.

لطفی نژاد تصریح کرد: از مجموع طرح های مصوب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی، 43 هزار و 900 طرح با ارزشی نمعادل یک هزار و 567 میلیارد تومان موفق به انعقاد قرارداد با بانک های عامل شده اند.

وی بابیان اینکه تا کنون از مجموع قراردادهای انعقادی، سیستم بانکی آذربایجان شرقی 853 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت کرده است، اظهار داشت: این میزان پرداخت معادل 47 درصد کل اعتبارات تخصیصی به آذربایجان شرقی در قالب طرح بنگا ههای زودبازده اقتصادی است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی با یادآوری مشارکت 10 بانک عامل با دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان جهت اجرای طرح مزبور، اضافه کرد:بانک ملی و بانک کشاورزی آذربایجان شرقی در سطح بانک های ملی و کشاورزی 30 استان کشو راز نظر انعقاد قرارداد طرح های بنگاه زودیاره اقتصادی به ترتیب در جایگاه های 10 و هشتم و در پرداخت تسهیلات به متقاضیان به ترتیب د رجایگاه های 19 و هفتم قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد:بانک تجارت آذربایجان شرقی نیز در انعقاد قرارداد طرح بنگاه های زودبازده رتبه هشتم و از حیث پرداخت تسهیلات به متفقاضیان جایگاه 10 و بانک ملت از نظر قراردادهای انعقادی رتبه هشتم و از نظر تسهیلات اعطایی جایگاه 13 را در بین بانک های تجارت و ملت سراسر کشور از آن خود کرده اند.

لطفی نژاد جایگاه بانک صادرات آذربایجان شرقی از نظر انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات را مشابه بانک ملت استان عنوان کرد و گفت:در این حال بانک توسعه صادرات، هم از نظر انعقاد قرارداد و هم از نظر پرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضیان رتبه نخست را در بین 30 استان کشور در اختیار دارد.

وی جایگاه بانک های سپه و مسکن آذربایجان شرقی را نیز در انعقاد قرارداد به ترتیب پنجم و هفتم کشوری و رتبه همین بانک ها در پرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضیان بنگاه های زودبازده را به ترتیب 10 و هفتم در بین بانک های سپه و مسکن 30 استان کشور بیان کرد.

به گفته لطفی نژاد بانک رفاه کارگران آذربایجان شرقی در انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات اعطایی مقام 15 و و بانک توسعه صادرات استان در انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات اعطایی 27 امین بانک توسعه صادرات کشور به شمار می رود.