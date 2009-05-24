نقاط بمباران شده کرج در دوران دفاع مقدس ثبت می شود

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: عملیات اجرایی ساخت حرم مطهر شهدای گمنام در مصلای نماز جمعه کرج و نامگذاری یکی از میادین شهر ماهدشت به نام اولین اذان گوی مسجد جامع خرمشهر یعنی شهید علی گروسی از دیگر برنامه های شهرستان کرج به مناسبت فرارسیدن روز ملی مقاومت است.

وی ادامه داد: شروع ساخت فاز دوم پروژه حرم مطهر شهدای گمنام کوه "نورالشهدا" و گلباران و عطر افشانی مزار شهدا از دیگر برنامه های یادشده است.

این مسئول عنوان کرد: تولید نرم افزارهای مختلف فرهنگی از قبیل "ما می توانیم" با موضوعات دفاع مقدس و توزیع آن بین نسل جوان و نیز تجلیل از خانواده های معظم شهدایی که در عملیات فتح خرمشهر به شهادت رسیده اند از دیگر برنامه های مربوط به فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر بوده است.

کولیوند تاکید کرد: بسیاری از کشورهای دنیا برای روز ملی مقاومت خود ارزش بسیار زیادی قائل هستند که لازم است این امر در مورد روز ملی مقاومت ایران نیز به طور کامل محقق شود، ضمن اینکه به دلیل تکیه مقاومت ما بر ارزشهای دینی و انسانی ارزش این پایداری از مقاومتهای بسیاری از کشورهای دیگر در جنگهایشان بیشتر است.

فرماندار کرج عنوان کرد: هشت سال دفاع مقدس مبتنی بر ارزشهای اسلامی و انسانی است که این امر از موارد اختلاف جنگ ما با بسیاری از جنگهای دیگر دنیا محسوب می شود.

این مسئول افزود: همان گونه که سایر کشورها روز ملی پایداری خود را پررنگ می کنند، لازم است مسئولان کشور نیز روز ملی مقاومت را پررنگتر از قبل کنند.مثل روزهای پایداری سایر کشورها پررنگ شود.

فرماندار کرج تاکید کرد: مسئولان کشور باید همواره به اهمیت نهادینه کردن سوم خرداد در باور جوانان به عنوان روز ملی مقاومت توجه ویژه ای داشته باشند و هیچ گاه از اهمیت این امر غافل نشوند.

کولیوند بیان کرد: لازم است مراسم بزرگداشت روزهای ارزشی از جمله روز ملی مقاومت هر سال بهتر از قبل برگزار شود، زیرا این گونه روزها با باورهای ارزشمند انسانی گره خورده است و ریشه در فرهنگ دارد.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم جوانان را به بهترین نحو با ارزشهای دفاع مقدس آشنا کنیم، زمینه حفظ باورهای آنها از تهاجم فرهنگی غرب بیش از پیش فراهم می شود و به دنبال این امر بسیاری از مشکلات فرهنگی جامعه از میان برداشته می شود.

این مسئول اضافه کرد: لازم است مسئولان دستگاهها و ادارات شهرستان کرج پیشنهادهای خود در خصوص برگزاری هرچه بهتر مراسم بزرگداشت سوم خرداد و و غنی تر شدن محتوای فعالیتها در این زمینه را ارائه دهند تا بتوانیم مراسمی بسیار ارزشی و باشکوه داشته باشیم.

کولیوند خاطرنشان کرد: شرایط باید به نحوی فراهم شود که در زمان مراسم بزرگداشت روزهای ارزشی سال و نیز انتخابات ریاست جمهوری فضایی سرشار از شادابی و نشاط بر شهر حاکم باشد.