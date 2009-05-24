دیوان سالاری جای خود را به مردم سالاری داده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد ناصر سقای بی ریا ظهر یکشنبه در همایش انتخابات دهم ریاست جمهوری با عنوان رئیس جمهور دهه عدالت و پیشرفت با اشاره به فرارسیدن سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر افزود: اگر امروز موفقیتهایی در جامعه رقم می خورد و اگر عزتهایی به دست می آید ریشه این موفقیت و سربلندی ها خون شهداست.

وی با بیان اینکه در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی باید همواره گذشته، حال و آینده خود را ارزیابی کنیم، تصریح کرد: ملت ما یک ملت مقدم نبود و از زمانی که امام راحل آمد و مردم کشور رهبری او را پذیرفتند نظام ما عزتمند شد.

معاون رئیس جمهور در امور روحانیت به فعالیتهای دولت ها بعد از جنگ اشاره کرد و افزود: بعد از جنگ متاسفانه مدتی مدلهای مختلف غربی را اجرا می کردیم و هشت سال آن راه اشتباه را رفتیم و دولت آن زمان با دیوان سالاری بر مردم حکومت می کرد.

سقای بی ریا خاطرنشان کرد: هشت سال بعد دشمنانی که ما را از راه نظامی نتوانستند شکست بدهند وارد دولت و نظام ما شدند و تصمیم گرفتند با اصلاحات و جنگ نرم نظام ما را از بین ببرند.

سقای بی ریا انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را در تاریخ دموکراسی دنیا بی سابقه دانست و افزود: رای مردم به احمدی نژاد، رای به ثروت، مال، قد و قامت و ظاهر نبود، بلکه مردم وی را شناختند و به او رای دادند و این انتخاب، یک انتخاب صحیح بود.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت ادامه داد: برای اینکه موقعیت کنونی انتخابات را بشناسیم اتفاقات این چهار سال را مرور کنیم و ببینیم که چه میزان سرعت کار در پروژه های عمرانی و غیره افزایش داشته است.

وی به عوض شدن رویکرد ها در دولت نهم نسبت به دولت گذشته اشاره و تصریح کرد: یکی از رویکرد هایی که در دولت نهم عوض شد، مسئله دیوان سالاری گذشته بود که دراین دولت به مردم سالاری حقیقی تبدیل شد.

سقای بی ریا اضافه کرد: در این دولت بررسی نیازها از پایین به بالا بود و مسئولان به دل مردم رفتند و با مشکلات و درد مردم آشنا شدند و این یک سنت حسنه بی سابقه بود.

وی سفرهای استانی دولت را دموکراتیک ترین روش برای اداره کشور عنوان کرد و اظهار داشت: رفتن دولت به استانهای کشور یک سیاست جدید و موفق بود که این سفرها باعث شد در بسیاری از استانها کارهای بزرگ و خاصی صورت بگیرد.

معاون رئیس جمهور در امور روحانیت در ادامه به سیاستهای خارجی دولتهای قبل اشاره و ادامه داد: سیاست خارجی ما در هشت سال گذشته میل به پذیرفتن هژمونی سیاست غرب پیدا کرده بود.

وی در پایان به منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: ضعف اجرا در تمام بخش های این سازمان و همچنین چند سازمان دیگر مشهود بود و دولت همه این سازمان ها را به قسمت های اجرایی متصل کرد.