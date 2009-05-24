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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

با بخشنامه پورمحمدی؛

سازمان بازرسی کل کشور بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند

سازمان بازرسی کل کشور بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامه‌ای، معاونین و مدیران‌کل مرکز و استان‌های این سازمان را موظف کرد تا در حوزه وظایف و تکالیف قانونی و بدون ورود به حوزه صلاحیت ذاتی شورای نگهبان بر دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه مصطفی پورمحمدی با محوریت اعمال نظارت‌های لازم و بررسی درخصوص استفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی له یا علیه نامزدهای دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری (موضوع ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)؛ همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی با مجریان برگزاری انتخابات و نحوه انجام وظایف مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در پشتیبانی و ارائه خدمات مربوط و جلوگیری از بروز تخلفات و سوءجریانات صادر شده است.

در این بخشنامه ضمن تأکید بر ضرورت ارائه هشدارهای به موقع و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع تخلف و سوء جریان آمده است : چنانچه اعمال نظارت منجر به کشف سوءجریان یا نقض قوانین و مقررات و یا وقوع جرم باشد گزارش آن از طریق معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی به مراجع صالح ارسال می‌شود.

مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه به عهده معاونین و مدیران کل و دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور است.

کد مطلب 884599

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