سازمان بازرسی کل کشور بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه مصطفی پورمحمدی با محوریت اعمال نظارت‌های لازم و بررسی درخصوص استفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی له یا علیه نامزدهای دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری (موضوع ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)؛ همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی با مجریان برگزاری انتخابات و نحوه انجام وظایف مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در پشتیبانی و ارائه خدمات مربوط و جلوگیری از بروز تخلفات و سوءجریانات صادر شده است.

در این بخشنامه ضمن تأکید بر ضرورت ارائه هشدارهای به موقع و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع تخلف و سوء جریان آمده است : چنانچه اعمال نظارت منجر به کشف سوءجریان یا نقض قوانین و مقررات و یا وقوع جرم باشد گزارش آن از طریق معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی به مراجع صالح ارسال می‌شود.

مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه به عهده معاونین و مدیران کل و دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور است.

