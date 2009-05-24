وزیر کشور وارد اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های سفر یک روزه وزیر کشور از بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد و وی ضمن حضور در جشن ملی مقاومت در مجتمع فدک اردبیل و افتتاح چندین پروژه بزرگ از طرحهای عمران شهری اردبیل نیز دیدن خواهد کرد.

افتتاح سه پل روگذر اردبیل شامل پلهای سعدی، بعثت و مبارزان، افتتاح اولین بازار روز میوه و تره بار اردبیل و چندین پروژه دیگر از جمله مراسمی است که عصر امروز به اجرا در خواهد آمد.

همچنین پرده برداری از یادمان شهدا در مزار گمنام شهدای اردبیل، شرکت در جلسه شورای اداری استان اردبیل و نشست خبری با خبرنگاران از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر کشور در اردبیل اعلام شده است.