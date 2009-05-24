سیاستهای خارجی دولت حیاط خلوت ابرقدرتها را به نا امنی کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مهدی هنرور ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر افزود: نگاه دولت نهم به مرزها و صیانت از دستاوردهای انقلاب بی سابقه بوده و مرزبانان نظام جمهوری اسلامی با اقتدار و پشتیبانی دولت، با توان بالا از مرزها حراست می کنند.

فرماندار تایباد گفت: سیاست های خارجی نظام جمهوری اسلامی و دولت نهم حیاط خلوت ابر قدرتها را به اماکن ناامن تبدیل کرده است و قلب ملتهای آزادی خواه با نظام جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر گفت: امروز به برکت ایثارگری های رزمندگان در سوم خرداد، تمامی معادلات نظامی دشمن به هم ریخته و هیچ ابر قدرتی جرات تهدید نظامی نظام مقدس اسلامی را ندارد.

هنرور با اشاره به پیشرفتهای متعدد علمی، فرهنگی و نظامی ایران اسلامی افزود: امروز پرتاب موشک سجیل 2 در حالی انجام می شود که نظام مقدس جمهوری اسلامی 30 سال از عمر بابرکت خود را پست سر گذاشته و توانسته توطئه های مختلف دشمنان را با نگاه ارزشی و مکتبی خنثی کند.

فرماندار تایباد با اشاره به نگاه عده ای از افراد که دل در گروه حمایت دشمنان نظام جمهوری اسلامی دارند گفت: امروز در شهرستان تایباد به برکت نظام جمهوری اسلامی و رهبری مقام عظمای ولایت، بهترین و پیشرفته ترین استحکامات لازم در حراست از مرزهای شرقی کشور را در اختیار داریم.

در این مراسم به خانواده های شهدا و ایثارگرانی که از شهرستان تایباد در حماسه فتح خرمشهر حضور داشتند جوایزی اهدا شد و نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج در مسیر خیابان های اصلی شهر تایباد رژه رفتند.