انگیزه قتلهای سریالی قزوین سرقت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رجبی ظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران درباره قتلهای زنجیره ای قزوین گفت: این زن که مهین نام دارد 32 ساله است و تاکنون به پنج قتل اعتراف کرده است و بر اساس تحقیقات موجود وی دارای بدهی قابل توجهی بوده و از درآمد مالی قابل قبولی هم برخوردار نبوده است.

معاون امور جنایی پلیس آگاهی کشور درباره روش شناسایی مقتولان از طرف قاتل گفت: قاتل عموماً قربانیان خود را در اماکن زیارتی و زنانی که طلا و زیور آلات همراه خود داشتند انتخاب می کرد و پس از جلب آنها را به وسیله آب میوه مسموم کرده و در جای مناسب پس از سرقت آنها را به قتل می رساند.

وی اظهار داشت : مظنون به قتل دارای ضریب هوشی بسیار بالایی است و اولین قتل خود را در سال 85 انجام داده و پس از آن در سال 87 زنی به اسم کبری را به قتل رساند و پس از آن سه نفر را به قتل رساند.