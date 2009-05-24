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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

سرهنگ رجبی خبر داد:

انگیزه قتلهای سریالی قزوین سرقت بوده است

انگیزه قتلهای سریالی قزوین سرقت بوده است

معاون امور جنایی پلیس آگاهی کشور انگیزه قاتل قتلهای زنجیره ای شهر قزوین را سرقت اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رجبی ظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران درباره قتلهای زنجیره ای قزوین گفت: این زن که مهین نام دارد 32 ساله است و تاکنون به پنج قتل اعتراف کرده است و بر اساس تحقیقات موجود وی دارای بدهی قابل توجهی بوده و از درآمد مالی قابل قبولی هم برخوردار نبوده است.

معاون امور جنایی پلیس آگاهی کشور درباره روش شناسایی مقتولان از طرف قاتل گفت: قاتل عموماً قربانیان خود را در اماکن زیارتی و زنانی که طلا و زیور آلات همراه خود داشتند انتخاب می کرد و پس از جلب آنها را به وسیله آب میوه مسموم کرده و در جای مناسب پس از سرقت آنها را به قتل می رساند.

وی اظهار داشت : مظنون به قتل دارای ضریب هوشی بسیار بالایی است و اولین قتل خود را در سال 85 انجام داده و پس از آن در سال 87 زنی به اسم کبری  را به قتل رساند و پس از آن سه نفر را به قتل رساند.

کد مطلب 884611

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