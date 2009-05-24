یک بازی رایانه ای وارد گینس شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی مسابقه ای "فوئل"( Fuel) از پایان این ماه برای کنسول "پلی استیشن 3" به فروش می رسد و به زودی برای کنسول "ایکس باکس 360" و رایانه های شخصی نیز عرضه می شود.

این بازی 14 هزار و 400 کیلومتر مربع (5 هزار و 560 مایل مربع) فضای مجازی قابل ورود را در اختیار بازیکن قرار می دهد.

این فضای مجازی بازی رسما به عنوان وسیعترین فضایی که تاکنون در یک بازی رایانه ای ویژه کنسولهای بازی ساخته شده است انتخاب شد.

براساس گزارش وب نیوز، این رکورد وارد کتاب برترینهای جهان (گینس) شده است.