ایران قهرمان رقابتهای فوتبال جنوب آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه رقابتهای فوتبال جوانان آسیا گفت: در پایان رقابتهای فوتبال زیر 13 سال جنوب اسیا تیم ملی ایران با انجام 9 بازی و کسب هشت برد و یک باخت موفق شد تا عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کند.

غلامرضا بهروان افزود: تیم هندوستان با کسب هفت برد، یک باخت و یک تساوی و نپال با کسب هفت برد، دو باخت به عنوان های دوم و سوم این رقابتها رضایت دادند.

دیروز پنج بازی به عنوان دیدارهای نهایی رقابتهای فوتبال زیر 13 سال جنوب اسیا در ساری برگزار شد که نتایج زیر بدست آمد.

بازی نپال و بنگلادش هفت بر صفر به نفع تیم نپالی خاتمه گرفت و بازی هندوستان و مالدیو شش بر صفر به نفع تیم هندوستانی پایان گرفت.

دیدار دو تیم افغانستان و بوتان شش بر یک به نفع تیم افغانستان به اتمام رسید و سریلانکا و پاکستان به نتیجه شش بر صفر به نفع تیم پاکستانی رضایت دادند.

در آخرین بازی این دوره از مسابقات ایران و سریلانکا به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 12 بر صفر به نفع تیم ایران پایان گرفت.

فستیوال فوتبال زیر 13 سال جنوب اسیا با حضور نه تیم از ایران، نپال، بوتان، بنگلادش، افغانستان، پاکستان، مالدیو، سریلانکا و هندوستان از 29 اردیبهشت تا دوم خرداد ماه امسال در ساری برگزار شد.