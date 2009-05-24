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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

20 هزار نوآموز گلستان از آموزشهای پیش دبستانی بهره مند شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و پرورش ابتدایی و پیش دبستانی سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: 19 هزار و 476 کودک استان سال تحصیلیی جاری از آموزشهای پیش دبستانی بهره مند شدند.

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، قاسم حسنی ظهر یکشنبه در جشن پایان تحصیلی دوره آمادگی در گنبد افزود: این تعداد سال جاری در 997 کلاس درس شرکت کردند و با موفقیت دوره های فراروی را گذراندند.

وی اظهار داشت: در مجموه هزار و 100 مربی کار آموزش و هدایت این کودکان را در دوره های پیش دبستانی برعهده داشته اند و آموزشهای پیش دبستانی در فرایند یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد و قابلیتهای آنها را افزایش می دهد.

کارشناس مسئول آموزش  ابتدایی آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: براساس تحقیقات دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را بگذرانند، 12 نمره از دانش اموزان کلاس اولی که این دوره ها را طی نکردند، جلوتر هستند.

حسنی تاکید کرد: آموزشهای پیش دبستانی در پرورش قابلیتهای کودکان تاثیر بسزایی دارد و برای گسترش این دوره ها و تحت پوشش دراوردن شمار زیادی از کودکان گروه هدف باید برنامه ریزی شود.

کارشناس مسوول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی آموزش و پرورش گنبدکاووس نیز گفت: سال تحصیلی جاری سه هزار و 350 کودک از آموزشهای پیش دبستانی در شهرستان بهره مند شدند.

مجتبی کریمی افزود: 147 کلاس آموزشی برای این نوآموزان در شهرستان برگزار شد و با موفقیت دوره های آموزشی را پشت سر گذاشتند.

شهرستان گنبد کاووس 59 هزار دانش آموز دارد.
 

کد مطلب 884617

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