20 هزار نوآموز گلستان از آموزشهای پیش دبستانی بهره مند شدند

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، قاسم حسنی ظهر یکشنبه در جشن پایان تحصیلی دوره آمادگی در گنبد افزود: این تعداد سال جاری در 997 کلاس درس شرکت کردند و با موفقیت دوره های فراروی را گذراندند.

وی اظهار داشت: در مجموه هزار و 100 مربی کار آموزش و هدایت این کودکان را در دوره های پیش دبستانی برعهده داشته اند و آموزشهای پیش دبستانی در فرایند یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد و قابلیتهای آنها را افزایش می دهد.

کارشناس مسئول آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: براساس تحقیقات دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را بگذرانند، 12 نمره از دانش اموزان کلاس اولی که این دوره ها را طی نکردند، جلوتر هستند.

حسنی تاکید کرد: آموزشهای پیش دبستانی در پرورش قابلیتهای کودکان تاثیر بسزایی دارد و برای گسترش این دوره ها و تحت پوشش دراوردن شمار زیادی از کودکان گروه هدف باید برنامه ریزی شود.

کارشناس مسوول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی آموزش و پرورش گنبدکاووس نیز گفت: سال تحصیلی جاری سه هزار و 350 کودک از آموزشهای پیش دبستانی در شهرستان بهره مند شدند.

مجتبی کریمی افزود: 147 کلاس آموزشی برای این نوآموزان در شهرستان برگزار شد و با موفقیت دوره های آموزشی را پشت سر گذاشتند.

شهرستان گنبد کاووس 59 هزار دانش آموز دارد.

