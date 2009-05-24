توکل به خدا عامل آزادسازی خرمشهر بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیر دریابان علی شمخانی روز یک شنبه در گرامیداشت حماسه سوم خرداد که در صحن علنی مجلس برپا شده بود گفت : خونین شهر پس از جنگ و پیش از جنگ نام خود را در یک مقاومت 33 روزه تغییر یافته از خرمشهر دید.

وی افزود : هرگز نمی توان آن روزهای تنهایی اما مملو از رشادت، ناکامی اما پر از عزم و اراده و همت بی معنا در ذهن بی صفتان اما رقم زننده آینده را فراموش کرد.



شمخانی ادامه داد: روزهای بزرگی بود و نمادهای بزرگ ملی را جاودانه ساخت.



جهان آرا، موسوی، شیخ قنوتی، مرادی، ستوان جلیلیان ، هردانی، مهران محمدی، و خیل گمنام اما موثر و تعیین کننده مقاومت و دیگران، نسل آن مقاومت هستند.

شمخانی اظهار داشت: مقاومت جانانه و مظلومانه آن روزها دشمن را وادار کرد تا خط پدافندی را برای خود انتخاب کند که از قبل در طراحی آن وجود نداشت و به همین دلیل این نقطه ضعف تحمیل شده به دشمن پیروزی های بعدی را رقم زد.

عضو شورای راهبردی سیاست خارجی با بیان این که امام (ره) عملیات بیت المقدس را که منجر به آزادسازی خرمشهر شد از شاهکارهای عظیم و کم نظیر جنگ دانست، تصریح کرد: جنگ در 4 مرحله خویش یعنی توقف، تثبیت، پاکسازی و تنبیه متجاوز تنها نقطه جغرافیایی که در مراحل 4 گانه ایفای نقش نمود، خرمشهر بود.

شمخانی با اشاره به نقش مقاومت 33 روزه در توقف و تثبیت دشمن، افزود: عراق به امید خشن بودن نیروهای مسلح و همکاری نیروهای بومی تلاش اصلی خود را در خوزستان قرار داده بود به این امید که با گل از آنها استقبال کنند اما عرب های خوزستان با گلوله از آنها استقبال کردند و 33 روز مقاومت و تثبیت حکومت مردم خرمشهر، عرب، عجم و بومیان منطقه را ساماندهی کردند.

عضو شورای راهبردی سیاست خارجی اظهار داشت: پاکسازی دشمن در عملیات بیت المقدس پس از 20 ماه اشغال صورت گرفت و شعار راه قدس از کربلا می گذرد در مرحله تنبیه متجاوز شکل گرفت.

شمخانی ادامه داد: راه قدس از کربلایی می گذرد که منجر به آشکار شدن تشکلی به نام حزب الله لبنان توسط سپاه پاسداران گردید و این دلالت بر نقش آفرینی منحصر به فرد عملیات بیت المقدس و جغرافیای خرمشهر دارد.

وی خاطر نشان کرد:عملیات آزادسازی خرمشهر و بیت المقدس که امروز به گرامیداشت آن نشسته ایم در مرحله پاکسازی دشمن از سرزمین اسلامی قرار دارد.

وی ادامه داد: روزی که تصمیم گرفته شد قرارگاه عملیات مشترکی بین ارتش و سپاه پایه گذاری شود و این مرحله مردم را اداره کند، این قرارگاه پایه گذاری شد و در عملیات سری کربلا برای پاکسازی دشمن و ادامه جنگ در ذیل فرماندهان جنگ و کاملا منفک و دگرگون نسبت به گذشته به عرصه تصمیم آورده شد.

شمخانی با بیان اینکه در آن واحد در جبهه های رزم در ماموریت وجود داشت، گفت: ارتش به سمت تحول سازمانی و سپاه به سمت تکامل سازمانی همزمان، سیر دشوار مقابله با تجاوز را دنبال می کردند.

وی ادامه داد: آذر ماه سال 60 طریق القدس منجر به آزادسازی و عملیات کربلا منجر به آزادسازی غرب و شرق سوسنگرد و بستان شد و فتح المبین غرب کرخه، غرب شوش را آزاد کرد و هر کدام دستاوردهای جغرافیایی و انسانی فراوانی داشت و این پیروزی مکرر در درون دشمن و نیروهای خودی و مردم تاثیرات خاص خود را داشت و ما آنجا اذا جاء نصر الله را به عینه و با همه وجود لمس کردیم.

وی تصریح کرد: عملیات بیت المقدس با رمز یا علی ابن ابیطالب یکی از گسترده ترین و نیمی از جغرافیای عملیاتی بیت المقدس به اندازه نیمی از لبنان است و دو برابر فتح المبین و 10 برابر طریق القدس بوده است.

شمخانی ادامه داد: عملیات بیت المقدس یکی از بزرگ ترین عملیات دوران دفاع مقدس از 12 عملیات این دوران به حساب می آید.

وی افزود: در چهلمین روز از رسال سال 61 و پس از گذشت حدود یک ماه از عملیات فتح المبین به منظور فرصت ندادن دشمن که منتظر منطقه عملیات بود در اردیبهشت سال 61 به منظور آزادسازی مطمئن خرمشهر و در دومین سال حمله عراق به ایران در طول 25 روز عملیات 4 مرحله ای و پس از 575 روز اشغال منجر به آزادسازی 5400 کیلومتر از سرزمین های جنوب خوزستان در شهر خرمشهر شد.

شمخانی اضافه کرد: محصور بودن مناطق کارون و اروند و 20 ماه اشغال با نیروی انبوه در دشتی هموار با 2700 تانک و 40 هزار نفر نیرو و 500 قبضه توپ فرصتی کافی را برای انجام عملیات مهندسی و بی بازگشت سازی خرمشهر در ذهن دشمن شکل داده بود.

این فرمانده سپاه در دوران جنگ ادامه داد: عملیات کربلای 3 که به دلیل شرایط سیاسی آن دوران به درستی به بیت المقدس نام یافت، این آرزو را در کام دشمن تلخ ساخت.

شمخانی گفت: دشمن بعد از عملیات کربلای 1 و 2 می دانست نوبت خرمشهر فرا رسیده است. غافلگیری دشمن در طول جنگ همواره نقش اساسی ایفا کرده بود.

وی تصریح کرد: صدام تصور نمی کرد که ایران بتواند یک ماه بعد از عملیات فتح المبین با 9 برابر توان عملیات کربلای 1، عملیات کربلای 3 را آغاز کند.

شمخانی به تشریح نحوه برنامه ریزی برای آزادسازی خرمشهر پرداخت و گفت: دشمن با وجود محاسبات درست خود، خطا کرد و شکست خرد اما ایران با توکل رزمندگان اسلام بر خدا و نیز با محاسباتی که صدام تصور آن را نمی کرد، به پیروزی رسید.