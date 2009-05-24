‏به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از مدتها که از ساخت پایانه بار قم می‌گذرد، ‏بهره‌برداری آزمایشی با هدف زمینه سازی برای بهره برداری رسمی و افتتاح پایانه بار قم از اواخر اردیبهشت آغاز شده است. ‏



رحمانی با بیان اینکه پایانه بار قم برای رسیدن به این مرحله فراز و نشیب‌های زیادی را گذرانده است، افزود: متأسفانه گذشت سالها از ‏ساخت این پروژه بزرگ استانی باعث شده بسیاری از بناهای ساخته شده دچار آسیبهای جدی شوند به‌طوری که نیاز به تعمیرات اساسی ‏دارند.‏



وی با بیان این موضوع که پایانه بار قم برای ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان نیازمند تعمیرات اساسی است، تأکید کرد: اگر اعتبارات لازم ‏جهت تعمیرات و توسعه این پروژه اختصاص نیابد مشکلات بعدی پایانه بار بیشتر از قبل خواهد بود و عملا موفقیتی در این کار حاصل ‏نخواهد شد.‏



مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان قم با اشاره به اینکه متقاضیان دریافت خدمات حمل ونقل می‌بایست برای دریافت این ‏خدمات به پایانه بار مراجعه نمایند، گفت: از مورخ 27 اردیبهشت ماه کلیه شرکتهای حمل و نقل کالا باید در دفاتر خود در پایانه بار مستقر و ‏رانندگان می‌بایست برای دریافت بارنامه به دفاتر این شرکتهای در پایانه بار مراجعه نمایند. ‏



رحمانی در پایان از انتقال اداره گمرک استان قم به پایانه بار خبرداد و افزود: این انتقال در راستای اجرای مصوبات سفر دوم هیأت دولت به ‏قم مبنی بر انتقال اداره گمرک به پایانه بار است که در این خصوص 8 هکتار زمین در محل پایانه بار استان قم در اختیار اداره کل گمرک قرار ‏خواهد گرفت. ‏