به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از مدتها که از ساخت پایانه بار قم میگذرد، بهرهبرداری آزمایشی با هدف زمینه سازی برای بهره برداری رسمی و افتتاح پایانه بار قم از اواخر اردیبهشت آغاز شده است.
رحمانی با بیان اینکه پایانه بار قم برای رسیدن به این مرحله فراز و نشیبهای زیادی را گذرانده است، افزود: متأسفانه گذشت سالها از ساخت این پروژه بزرگ استانی باعث شده بسیاری از بناهای ساخته شده دچار آسیبهای جدی شوند بهطوری که نیاز به تعمیرات اساسی دارند.
وی با بیان این موضوع که پایانه بار قم برای ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان نیازمند تعمیرات اساسی است، تأکید کرد: اگر اعتبارات لازم جهت تعمیرات و توسعه این پروژه اختصاص نیابد مشکلات بعدی پایانه بار بیشتر از قبل خواهد بود و عملا موفقیتی در این کار حاصل نخواهد شد.
مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانههای استان قم با اشاره به اینکه متقاضیان دریافت خدمات حمل ونقل میبایست برای دریافت این خدمات به پایانه بار مراجعه نمایند، گفت: از مورخ 27 اردیبهشت ماه کلیه شرکتهای حمل و نقل کالا باید در دفاتر خود در پایانه بار مستقر و رانندگان میبایست برای دریافت بارنامه به دفاتر این شرکتهای در پایانه بار مراجعه نمایند.
رحمانی در پایان از انتقال اداره گمرک استان قم به پایانه بار خبرداد و افزود: این انتقال در راستای اجرای مصوبات سفر دوم هیأت دولت به قم مبنی بر انتقال اداره گمرک به پایانه بار است که در این خصوص 8 هکتار زمین در محل پایانه بار استان قم در اختیار اداره کل گمرک قرار خواهد گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانههای استان قم از بهرهبرداری آزمایشی پایانه بار قم بهمنظور زمینهسازی برای راه اندازی و افتتاح رسمی این پروژه بزرگ استانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از مدتها که از ساخت پایانه بار قم میگذرد، بهرهبرداری آزمایشی با هدف زمینه سازی برای بهره برداری رسمی و افتتاح پایانه بار قم از اواخر اردیبهشت آغاز شده است.
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