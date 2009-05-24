قهرمانی دانشگاه تبریز در مسابقات فوتسال دسته برتر دانشجویان دانشگاه های کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار پایانی این رقابتها که با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد، تیم دانشگاه تبریز با نتیجه 7 بر 5 مقابل تیم دانشگاه صنعتی شریف به پیروزی دست یافت و کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

برپایه همین گزارش در دیدار رده بندی نیز تیم دانشجویان دانشگاه شیراز با پیروزی پرگل در برابر تیم دانشگاه اصفهان با نتیجه 10 بر 2 به عنوان سومی این رقابت ها دست یافت.

عنوان آقای گل این دوره از مسابقات نیز با 16 گل زده به محمدعلی عباسپور از تیم دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف رسید.

مسابقات فوتسال دسته برتر دانشجویان دانشگاه های کشور با شرکت 200 ورزشکار در قالب 11 تیم از دانشگاه های تهران، تبریز، مازندران، صنعتی شریف، امیرکبیر، شیراز، اصفهان، کاشان، فردوسی مشهد، تفرش و شهرکرد به مدت 8 روز در سالن ورزشی دانشگاه تبریز برگزار شد.