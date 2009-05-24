به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محمدرضا باقرپناهی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای استان طی سخنانی با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ضرورت رعایت معماری اسلامی در انجام پروژههای شهری از عدم رعایت معماری و شهرسازی اسلامی در پروژههای اطراف حرم مطهر انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه استاندار ریاست شورای سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر را برعهده دارد، خاطر نشان کرد: طراحیهای شهری این مرکز باید به داوری کارشناسان موجه و شناخته شده کشور در رشتههای شهرسازی و معماری گذاشته شود.
رئیس شورای اسلامی استان قم حضور شورای سازمان بهسازی را در این خصوص غیر قابل توجیه و جبران دانست و تأکید کرد: نباید هویت و اصالت این شهر مقدس و مذهبی، تحت تأثیر معماری و طراحیهای شهری بیهویت مخدوش گردد.
باقرپناهی همچنین بر ضرورت رسیدگی مسئولان به این موضوع تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش نقطه اتصال محور قم گرمسار را به شهر قم غیرقابل توجیه و غیر کارشناسی خواند و گفت: بابررسیهای بهعمل آمده به نظر میرسد بهترین محل اتصال این محور نقاط تبادل سفر در شبکه شهری قم میباشد تا افرادی که با هر وسیلهای به شهر قم وارد میشوند بتوانند خود را به مرکز شهر برسانند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم اضافه کرد: محل اتصال پیش بینی شده(خیابان نوقطار) فاقد توجیهات فنی قابل قبول می باشد و شورای اسلامی شهر قم قاطعانه مخالف این محل میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قم ضمن انتقاد از عدم رعایت معماری و شهرسازی اسلامی در پروژههای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: هویت و اصالت شهر قم نباید با معماری و طراحیهای بی هویت مخدوش شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محمدرضا باقرپناهی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای استان طی سخنانی با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ضرورت رعایت معماری اسلامی در انجام پروژههای شهری از عدم رعایت معماری و شهرسازی اسلامی در پروژههای اطراف حرم مطهر انتقاد کرد.
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