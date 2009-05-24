به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محمدرضا باقرپناهی قبل از ظهر یک‌شنبه در جلسه شورای استان طی سخنانی با اشاره به مصوبات شورای ‏اسلامی شهر قم مبنی بر ضرورت رعایت معماری اسلامی در انجام پروژه‌های شهری از عدم رعایت معماری و شهرسازی اسلامی در ‏پروژه‌های اطراف حرم مطهر انتقاد کرد. ‏



وی با اشاره به اینکه استاندار ریاست شورای سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر را برعهده دارد، خاطر نشان کرد: طراحی‌های ‏شهری این مرکز باید به داوری کارشناسان موجه و شناخته شده کشور در رشته‌های شهرسازی و معماری گذاشته شود. ‏

رئیس شورای اسلامی استان قم حضور شورای سازمان بهسازی را در این خصوص غیر قابل توجیه و جبران دانست و تأکید کرد: نباید هویت ‏و اصالت این شهر مقدس و مذهبی، تحت تأثیر معماری و طراحی‌های شهری بی‌هویت مخدوش گردد. ‏



باقرپناهی همچنین بر ضرورت رسیدگی مسئولان به این موضوع تأکید کرد. ‏



وی در بخش دیگری از سخنانش نقطه اتصال محور قم گرمسار را به شهر قم غیرقابل توجیه و غیر کارشناسی خواند و گفت: بابررسی‌های ‏به‌عمل آمده به نظر می‌رسد بهترین محل اتصال این محور نقاط تبادل سفر در شبکه شهری قم می‌باشد تا افرادی که با هر وسیله‌ای به شهر ‏قم وارد می‌شوند بتوانند خود را به مرکز شهر برسانند. ‏



رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم اضافه کرد: محل اتصال پیش بینی شده(خیابان نوقطار) فاقد توجیهات فنی قابل قبول می باشد و ‏شورای اسلامی شهر قم قاطعانه مخالف این محل می‌باشد. ‏

