دانشگاه فرهنگیان 60 هزار دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، عباس رهی ظهر یکشنبه در گردهمایی روسای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: بر اساس قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا سال 1390 کنکور فعلی حذف می شود و سوابق تحصیلی دانش آموزان در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی لحاظ می شود.

وی توجه به مکمل های آموزشی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری را مهم دانست و افزود: در رویکرد جدید آموزش و پرورش، آموزش از حالت تئوری خارج و پژوهش محور می شود.

رهی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید دانش آموزان را برای زندگی آینده آماده کند، تصریح کرد : اجرای طرح ارزشیابی توصیفی برای دوره راهنمایی به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد شده است که در آن خود ارزیابی دانش آموزان و فعالیتهای مبتنی بر مهارتهای زندگی هم لحاظ شود.

وی توجه به تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان دوره ابتدایی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر دانش آموزان در این دوران نتوانند سلامت خود را حفظ کنند در آینده به شدت آسیب پذیر خواهند شد.

معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: حدود 25 درصد دانش آموزان پایه اول متوسطه کشور مردود می شوند.

رهی افزود: توجه به مهارت آموزی، ارتقاء علوم انسانی و حمایت علوم پایه از رویکردهای جدی آموزش و پرورش در دوره متوسطه است.

وی تصریح کرد: هم اکنون حدود 35 درصد دانش آموزان در هنرستانهای فنی و حرفه ای وکاردانش مشغول به تحصیل هستند که این رقم در برنامه پنجم توسعه باید به 55 درصد افزایش یابد.

رهی گفت: سوق دادن دانش آموزان نخبه به سمت علوم انسانی و تقویت درس ریاضی دانش آموزان رشته های فنی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش گفت: برای برقراری عدالت آموزشی دانش آموزان مناطق محروم باید از کلاسهای تقویتی کنکور بهره مند شوند.

رهی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در سطح کارشناسی ارشد به بالا حدود 60 هزار دانشجو می پذیرد افزود: امسال در مرکز هر استان 2 تا 4 مرکز تربیت معلم با 14 رشته کارشناسی تحت عنوان مجتمع پیامبر اعظم به فعالیت مشغول می شوند.

وی تصریح کرد : ظرفیت پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور از 10 هزار دانشجو در دوره شبانه به 60 هزار دانشجو افزایش یافته است.