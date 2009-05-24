عدم تزریق تسهیلات به بخشهای تولیدی نرخ بیکاری را افزایش می دهد

محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان از 12.6 درصد در سال 1384 به 9.8 درصد در سال گذشته کاهش یافت، افزود: در صورت عدم تزریق تسهیلات به بخشهای تولیدی نرخ بیکاری روند صعودی پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برای دست یابی به توسعه اقتصادی و توسعه پایدار باید به مهارت‌ سنجی و ارائه آموزشهای مورد نیاز بازار کسب و کار پرداخت.

وی اظهار داشت: از آنجا که محصولات خروجی نظام متوسطه امروز متناسب با بازار کسب و کار نیست، باید دانش ‌آموزان و فارغ‌ التحصیلان نظام آموزشی با آمادگی کامل به بازار تولید و کسب و کار وارد شوند و همچنین با رشته ‌های مختلف فنی، مهندسی و صنعتی و نیازهای روز بازار آشنا شوند.

وی با اشاره به برنامه‌ های کمیته آموزش و اشتغال استان مرکزی اظهار داشت: جمع ‌آوری نیازهای آموزشی بخشهای مختلف تعاونی، صنعت، کشاورزی و خدمات توسط مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته، برنامه‌ ریزی و برگزاری آموزشهای مورد نیاز بخشهای مختلف توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ‌ای و استفاده و بهره ‌وری از امکانات آموزشی دستگاه ‌ها و سازمانهای عضو کمیته آموزش و اشتغال از اهداف این کمیته است.

امامی در ادامه از راه اندازی دو هزار بنگاه اقتصادی کوچک و زودبازده در شهرهای مختلف استان تا پایان سال جاری خبر داد.