تولید اثر ادبی در حوزه انقلاب پاسداری از مرزهای فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فردی خالق رمان "اسماعیل "با ابراز خرسندی از موفقیت "سوره مهر" گفت: بر پیشانی سوره مهر عنوان ناشر انقلاب حک شده و این مجموعه نماد نشر و فرهنگ انقلابی است. وقتی مردم از این انتشارات استقبال می‌کنند یعنی به فرهنگ وادبیات انقلاب اقبال نشان می‌دهند و این توفیق زیادی است که با همت مسوولان این انتشارات به دست آمده است آن چنان که در نمایشگاه کتاب امسال نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

این نویسنده با اشاره به روند رو به رشد "سوره" در تولید اثار برتر از نداشتن مرکز فروش از سوی این ناشر گلایه کرد و افزود: من همیشه بزرگترین اشکالی که به این مجموعه گرفته‌ام نداشتن فروشگاه است. سوره مهر جایگاهی برای عرضه محصول در بازار کتاب ندارد. من به عنوان نویسنده‌ای که کارهای خودم را در این انتشارات به چاپ رسیده در برابر پرسش دوستان در مورد مرکز فروش سوره مهر شرمنده می‌شوم.

وی ادامه داد: نداشتن مرکز فروش در سوره مهر برای آن دسته از مخاطبان جوانی که از شهرستان برای تهیه کتابهای انقلابی و دفاع مقدس به تهران می‌آیند ایجاد مشکل می‌کند. فروش کتابهای سوره تمرکز ندارد و مخاطب نمی‌داند مستقیما به کجا مراجعه کند.

این نویسنده درباره استمرار در روند رو به رشد سوره مهر تاکید کرد: بالا بودن کیفیت تولید، تضمینی برای روند صعودی است وگرنه رفته رفته مخاطب از دست می‌رود، کیفیت از لحاظ متن، شکل و کتاب سازی وحتی قیمتگذاری و دیگر عوامل جانبی باید مورد توجه قرار گیرد و البته از همه مهمتر آگاهی به ارزشمند بودن این عمل به عنوان حرکتی انقلابی و معنوی است با توجه به این نکته که این کار تنها شغل و حرفه نیست بلکه پشت آن معنویتی قرار دارد. تولید اثر هنری در حوزه‌های انقلاب و دفاع مقدس پاسداری از مرزهای فرهنگی این سرزمین است.

فردی در پایان برای حفظ موقعیت و استمرار موفقیت انتشاراتسوره مهر توصیه کرد: همه عوامل باید دست به دست هم بدهند که انشاءالله سوره مهر در این مملکت حرف اول و آخر را بزند. در همه ما باید این حس به وجود بیاید که با صداقت، پاکی، خوشفکری و هوشمندی به سمت این هدف حرکت کنیم. به نظر من نادیده گرفتن هر یک از این عوامل یاد شده می‌تواند در آینده برای سوره مهر خطرناک باشد، که البته انشاءا... هیچ وقت برای این مجموعه رخ نخواهد داد.